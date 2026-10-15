Gavusi ESO laišką Ukmergės rajono gyventoja negalėjo patikėti tuo, ką mato: „Tikrai paėmė siutas“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Utenos meras Marijus Kaukėnas generatorių nusipirko tada, kai po visą Lietuvą nusiaubusios audros liko be elektros. Bet net ir jis gelbėjo tik iš dalies – vienu metu tegalėjo pajungti du prietaisus.
„Arbatinukas ir kaitlentė, arba boileris ir kaitlentė. Arba kondicionierius ir kaitlentė“, – pasakoja M. Kaukėnas.
ESO tęsia kompensacijų mokėjimą
Marijus savo sodyboje elektros neturėjo dvi savaites. Tiems, kuriems ESO nesugebėjo atkurti elektros tiekimo per 72 valandas, šiandien įmonė pradėjo siuntinėti laiškus, kad mokės kompensacijas. Jiems net prašymo pildyti nereikia.
„Daliai klientų kompensacija bus išmokėta automatiškai, nieko papildomai daryti nereikės, jeigu anksčiau buvo pateikti sąskaitos duomenys, kitai daliai prašysime pateikti duomenis, kur turėtų būti pervesti pinigai“, – teigia ESO atstovė Rasa Juodkienė.
Kompensacijas gaus beveik 80 tūkstančių vartotojų. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad šioms kompensacijoms reikės apie 6 milijonų eurų.
Tiesa, prieš pusantro mėnesio pradėjusi mokėti kompensacijas už patirtus nuostolius, ESO jų dar iki šiol nebaigė išmokėti. Iš gautų 13 tūkstančių prašymų išnagrinėjo tik apie pusę. Kai kurie įmonės atsakymai šokiravo po savaitę ir ilgiau be elektros gyvenusius žmones.
„Gavome atsakymą tiek mes, tiek kaimynai, kad nepriklauso kompensacija, nes mažiau negu tris paras buvo dingusi elektra. Tas, aišku, mane papiktino“, – sako M. Kaukėnas.
Gyventojai pasipiktinę – kompensacijų negaus
Panašų laišką, kad elektra esą buvo atkurta per tris paras, gavo ir Utenos rajone gyvenanti Kotryna.
„Nesu tas žmogus, kur labai būčiau tais klausimais nervuota, man labiau juokas suėmė, kad jie parašė, jog veikia, nors iš tikrųjų elektros nebuvo, tai dabar turiu suprasti, kad man buvo elektra, žodžiu, buvo logikos trūkumas“, – piktinasi Utenos rajono gyventoja Kotryna Kučinskaitė.
O štai vardo nenorinti sakyti Ukmergės rajono gyventoja, gavusi ESO laišką, kad kompensacija nepriklauso, gerokai supyko:
„Tikrai paėmė siutas, kėliau klausimus, rašiau ESO, rašiau elektroninius laiškus, skambinau tiesiog įkyriai iki užknisimo.“
Šios moters namuose – sergantis vaikas ir neįgali senolė, kurios lova reguliuojama elektra, tad ji patyrė ir nuostolių, ir nepatogumų:
„Tuo metu mano buvo užstatyti du inkubatoriai perintys, vieną praradau, kitą, džiaugiuosi, galėjau pasijungti prie automobilio akumuliatoriaus, tai viena ta rozetė, kaip sakant, stengėmės visus namus kažkaip aprūpinti.“
„Tai techninė klaida, duomenys rodė, kad elektrą žmogus turi, įtampa yra, o iš tikrųjų jos nebuvo, keliose sistemose reikėjo patikrinti duomenis“, – atsako ESO atstovė R. Juodkienė.
Pranešimus, kad negaus kompensacijos, nors elektros neturėjo ilgiau nei tris paras, gavo tie, kas naudojo elektros generatorius.
Nuo kitų metų ESO kompensacijas už neatkurtą elektrą turės mokėti ne po trijų, o po dviejų parų. Tačiau Seime registruota ir nauja pataisa, kad kompensacija priklausytų, jei ESO elektros neatkurs per parą.
Šį siūlymą dar turi patvirtinti Seimas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.