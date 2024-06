Galvodami apie atostogas, nepamirškite šių apmokamų laisvadienių: štai kam ir kiek priklauso

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovai primena, kad darbuotojai, auginantys vaikus, gali pasinaudoti mamadieniais bei tėvadieniais.

Tiesa, jei darbuotojai nepasinaudoja jiems priklausančiais laisvadieniais, šios poilsio dienos už praėjusį laikotarpį nesikaupia ir gali būti nesuteikiamos.

Kiek laisvadienių jums priklauso?

SADM atstovai naujienų portalui tv3.lt įvardijo, kiek iš viso dienų per metus tėvai gali kreiptis į darbdavį ir prašyti suteikti laisvadienių:

tėvai, auginantys 2 vaikus iki 12 metų, gali pasinaudoti 1 papildoma poilsio diena per mėnesį;

2 papildomos poilsio dienos per mėnesį priklauso kiekvienam iš tėvų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų;

mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, gali pasinaudoti 1 laisva diena per 3 mėnesius.

Taigi, vieną vaiką auginantys tėvai per metus gali gauti 4 papildomas laisvas dienas, mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.

Be to, tėvai, auginantys vaiką su negalia iki 18 metų, gali pasiimti po vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį (arba sutrumpintą darbo laiką dviem valandomis per savaitę), o auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, gali pasiimti 2 laisvas dienas per mėnesį (iki šiol buvo 1 d.) ir už tai gaus darbo užmokestį.

Darbdavius galima apskųsti

Tuo metu Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovai naujienų portalui tv3.lt teigė, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį inspekcija negavo skundų dėl pažeidimų, susijusių su lengvatomis ir garantijomis asmenims, auginantiems vaikus.

„Tačiau praktikoje pasitaiko atvejų, kad darbuotojai kreipiasi į VDI būtent dėl to, kad darbdavys nesuteikia papildomo poilsio laiko“, – teigė inspekcijos atstovai.

Gyventojams primenama, kad kiekvienas darbuotojas, kurio teisės buvo pažeistos, gali kreiptis su skundu į VDI.

„Nustačius darbo teisės normos pažeidimą, darbdaviui kyla administracinė atsakomybė.

Taip pat, darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją, prašydamas įpareigoti darbdavį suteikti papildomą poilsio laiką. Išnagrinėjus darbo ginčą, darbo ginčų komisija gali priimti sprendimą įpareigojantį darbdavį darbuotojui suteikti papildomą poilsio laiką“, – teigė specialistai.

Be to, įsidėmėti reikia ir tai, kad jeigu darbuotojai pasinaudojo laisvadienius, darbdavys neturi teisės sumažinti darbuotojo darbo užmokesčio.

„Atvirkščiai, už suteiktą papildomą poilsį darbuotojui turi būti mokamas jo vidutinis darbo užmokestis, o už faktiškai dirbtą darbo laiką darbuotojui turi būti mokamas darbo užmokestis sulygtas darbo sutartyje“, – komentavo VDI.

Reikia pateikti prašymą

Ministerija tėvams taip pat primena, kad darbuotojui, pateikus prašymą dėl papildomo laisvadienio, darbdaviui atsiranda pareiga jį suteikti per einamąjį mėnesį.

Jei darbdavys negali suteikti poilsio laiko darbuotojo prašyme nurodytu metu, šalys turėtų susitarti dėl kito abiem tinkančio laiko, tačiau šis turi būti suteikiamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio pabaigos.

Tuo atveju, kai 1 papildoma diena priklauso per 3 mėnesius, poilsio dieną suteikti susitaria šalys per šį laikotarpį.

O darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonių darbo valandų pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas per kelis mėnesius tol, kol susidaro papildoma poilsio diena, kuri suteikiama ne vėliau kaip paskutinį sumuojamą mėnesį.