Pensininkė pardavė mirusio vyro „golfuką“ ir sulaukė VMI žinios – gresia baudžiamoji atsakomybė

Jas kiekvienais metais gyventojai turi pateikti iki gegužės 2 d. Taip VMI išsiaiškina, ar gyventojai atliko prievolę ir susimokėjo visus priklausančius mokesčius.

Tiesa, pasitaiko ir tokių, kurie apie būtinybę deklaruoti pajamas susimokėti valstybei užmiršta. Tačiau toks pasiteisinimas, panašu, nėra priežastis atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės.

Sulaukus VMI žinios – išgąstis

Pensininkė Veronika naujienų portalui tv3.lt sako ne juokais išsigandusi po to, kai sulaukė VMI žinutės apie prievolę pateikti deklaraciją.

Kaip pasakoja skaitytoja, anksčiau jai neteko niekada deklaruoti pajamų ir pačiai mokėti mokesčių, nes jau seniai gyvena tik iš pensijos, o prieš išeidama į ją dirbo mokytoja.

Tačiau neseniai ji gavo laišką iš VMI, kuriame griežtai primenama, kad ji nepateikė deklaracijos.

„Primename, kad Jūs dar nepateikėte 2023-01-01 – 2023-12-31 mokestinio laikotarpio dokumento „Pajamų mokesčio deklaracija“ (forma GPM311)1, kurį pagal įstatymą privalėjote pateikti iki 2024-05-02. Dokumentą turite pateikti, nes: gavote pajamų už parduotą transporto priemonę, kurią nuosavybėje išlaikėte trumpiau nei 3 metus. <...>

Informuojame, kad už deklaracijų pavėluotą pateikimą ar nepateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.“, – rašoma VMI laiške.

Moteris pripažino, kad iš tiesų prieš pora metų mirė jos sutuoktinis, važinėjęs senu „Volkswagen Golf“ automobiliu, po mirties atitekusiu jai.

Kadangi ji pati neturi teisių, mašina nevažinėja, o ji užima vietą, galiausiai nusprendė automobilį parduoti. Tačiau nei „Regitroje“, nei kur kitur jai esą niekas nepaaiškino, kad dėl to turės pateikti deklaraciją ir mokėti mokesčius.

„Visą laiką valstybei sąžiningai moku mokesčius, tačiau kai gavau laišką iš VMI, net bloga pasidarė, prireikė atsisėsti ir ant kėdės. Inspekcijos žinutėje man pagrasinta, kad už nepateiktą deklaraciją gali grėsti baudžiamoji atsakomybė.

Pasirodo, šiais laikais baudžiamoji atsakomybė skiriama net ir pensininkei, kuri pamiršo, kad už 250 eurų buvo parduotas jos mirusio vyro „golfukas“, – savo istoriją pasakojo Veronika.

Moteris pripažįsta, kad prievolę sumokėti mokestį, kadangi parduotas automobilis nuosavybėje buvo išlaikytas trumpiau kaip 3 metus, ji iš tiesų pamiršo,.Tačiau ji neatsistebi, kodėl gyventojams reikia imti ir grasinti.

„Niekaip negaliu suprasti, kam reikia tokių gąsdinimų. Juk VMI specialistas tiesiog galėtų atsiųsti priminimą, o tik vėliau, jei žmogus nesusimoka, priminti ir apie tai, kokia atsakomybė gresia. Galų gale galima gražiai, negąsdinant apie tai priminti ir telefonu“, – svarstė ji.

VMI: gyventojams primename apie jų pareigą

Tuo metu VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad klientams, kurie užmiršta laiku pateikti pajamų deklaraciją, visuomet pirmiausiai primenama apie jų pareigą.

Pasak specialisto, informuoti gyventojus apie galimas pasekmes, jeigu mokėsčiai nebus sumokėti laiku, taip pat yra privalu.

„Pranešimai nepateikusiems deklaracijos už 2023 m. šiuo metu yra siunčiami el. paštu. Be to, klientų patogumui VMI informaciją siunčia ir SMS žinutėmis bei informuoja automatiniu skambučiu.

Pranešimuose gyventojams yra pateikiama išsami informaciją apie tai, kokios pareigos jie dar nėra atlikę, terminas per kurį tą reikia padaryti, kontaktai, į ką galima kreiptis, jei kyla papildomų klausimų ir t.t. Be to, privalome klientus informuoti ir apie pasekmes, kurios gali nutikti, jei gyventojas neatliks savo pareigų – tą taip pat nurodome pranešime“, – kalbėjo M. Endrijaitis.

Dešimtys tūkstančių gyventojų dar nesumokėjo mokesčių

M. Endrijaitis pasakoja, kad iki gegužės 2 d. pajamų mokesčio deklaracijas pateikė 85 proc. privalėjusių tai padaryti gyventojų. Tačiau likusi gyventojų dalis – apie 105 tūkst. asmenų – vis dar delsia.

„Laiku nesumokėjus GPM skaičiuojami delspinigiai (po 0,029 proc. nuo skolos sumos kasdien – iki tol, kol skola bus sumokėta, bet ne ilgiau kaip 180 dienų nuo mokėjimo termino ar deklaracijos pateikimo dienos, jei ji pateikta vėliau)“, – paaiškino M. Endrijaitis.

VMI specialistas taip pat primena, kad jei gyventojai susiduria su finansiniais sunkumais ir pateikus deklaracijas neturi galimybės sumokėti visą susidariusią nepriemokos sumą, jie visada gali kreiptis į VMI ir išdėstyti mokėtiną sumą dalimis.

Tiesa, jei tokia galimybe pasinaudosite, už tai bus skaičiuojamos palūkanos.

„Atkreipiamas dėmesys, kad sudariusiems mokestinės paskolos sutartį (MPS) yra taikomos 0,01 proc. palūkanos. Nesudarius MPS bei nesumokėjus GPM, teisės nustatyta tvarka mokėtina suma gali būti nuskaičiuota nuo banko sąskaitos“, – priminė M. Endrijaitis.

Kas privalo deklaruoti pajamas?

VMI primena, kad 2023 m. mokestinio laikotarpio metines pajamas iki 2024 m. gegužės 2 d. deklaruoti privalo šie nuolatiniai Lietuvos gyventojai:

gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD);

privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą;

vykdę individualią veiklą pagal pažymą ar turėję verslo liudijimus;

gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą;

gavę kitokių pajamų;

pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį;

privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresyvius pajamų mokesčio tarifus;

galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai, išbuvę Lietuvoje 183 dienas ar ilgiau.

Gyventojams taip pat primenama, kad, prieš vykdant išieškojimo veiksmus, VMI visada informuoja apie susidariusią nepriemoką, mokėjimo terminą ir apskaičiuotus delspinigius – pranešimai keliami į Mano VMI, o apie pranešimo įkėlimą klientai informuojami ir nurodytu el. paštu. Išsamią savo permokų ir nepriemokų informaciją

Gyventojai visada gali pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI > Mokesčio mokėtojo kortelėje. Pažymėtina, jog tam, kad VMI galėtų tinkamai gyventojus informuoti apie jų mokestines prievoles – itin svarbūs pačių gyventojų Mano VMI bei EDS teisingai ir tiksliai pateikti kontaktiniai duomenys (telefono numeris, e. pašto adresas).