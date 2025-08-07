Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministerija – prieš, kad dalis įmonių iki 2030-ųjų susimažintų apmokestinamąjį pelną

2025-08-07 08:25 / šaltinis: BNS
2025-08-07 08:25

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei nepritarti socialdemokratų siūlymui leisti  investicijų  projektus įgyvendinančioms įmonėms ilgesnį laiką susimažinti apmokestinamąjį pelną.  

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Finansų ministerija siūlo Vyriausybei nepritarti socialdemokratų siūlymui leisti  investicijų  projektus įgyvendinančioms įmonėms ilgesnį laiką susimažinti apmokestinamąjį pelną.  

0

Birutė Vėsaitė ir Vytautas Grubliauskas siūlo pelno mokesčio lengvatą taikyti ne iki 2028 metų, kaip numatyta dabar, bet iki 2030 metų. 

Vyriausybės išvados dėl jų inicijuotų Pelno mokesčio įstatymo pataisų paprašė Seimas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokie papildomi pelno apmokestinimo skirtumai, priklausantys tiek nuo verslo vykdymo vietos, tiek nuo jo dydžio, nepagrįstai apribotų galiojančios pelno mokesčio lengvatos įgyvendinant investicinį projektą taikymą“, – sakoma ministerijos išvadoje. 

Jos teigimu, yra daugiau kitų nuolaidų ir todėl nereikėtų lengvatos tęsti dar dvejus metus. 

Pasak Finansų ministerijos, skatinama mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtra (MTEP) – jai taikomas trigubas sąnaudų atskaitymas ir pagreitintas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, taip pat patentų dėžutės lengvata – išradimų komercinimui šiemet taikoma 6 proc., o nuo kitų metų – 7 proc. pelno mokesčio lengvata. 

Be kita ko, skatinamos investicijos į technologinį atsinaujinimą – investicijų suma iki 100 proc. mažinamas apmokestinamasis pelnas, o reinvestuotas pelnas neapmokestinamas. Nepanaudota investicijų suma gali būti perkeliama į ketverius ateinančius metus apmokestinamam pelnui sumažinti.

Nuo kitų metų bus suteikta teisė taikyti ir momentinį tam tikro ilgalaikio turto įsigijimo kainos atskaitymą. Be to, smulkioms įmonėms veiklos pradžioje gali būti taikomos pelno mokesčio „atostogos“ pirmus metus, o nuo 2026-ųjų – ir antrus. 

Ministerijos teigimu, pagal siūlomą pataisą investicinio projekto lengvata nebūtų taikoma įmonėms, kurių pajamos viršija 10 mln. eurų ir kurios įgyvendina projektus savivaldybėse be savaiminio ekonominio augimo požymių.     

