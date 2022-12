FAO: pasaulyje per metus labiausiai brango pieno produktai, mėsa ir grūdai

Anot FAO naujausios, kas mėnesį skelbiamos apžvalgos, lapkritį augalinių riebalų ir cukraus kainų augimą atsvėrė grūdų, pieno ir mėsos kainų nuosmukis.

Grūdų kainų indeksas per mėnesį krito 1,3 proc., bet palyginti su pernai lapkričiu – pakilo 6,3 procento. Vien tik kviečiai atpigo 2,8 proc., o tai labiausiai sietina su Rusijos sutikimu pratęsti tarptautinės iniciatyvos dėl Ukrainos grūdų eksporto koridoriaus per Juodąją jūrą galiojimą, teigiama apžvalgoje.

Augalinės kilmės riebalų kainų indeksas lapkritį paaugo 2,3 proc., užbaigdamas septynis mėnesius trukusį mažėjimo laikotarpį, saulėgrąžų ir rapsų aliejaus pigimui neatsvėrus palmių ir sojų aliejaus brangimo.

REKLAMA

Pieno produktai tarptautinėje rinkoje praėjusį mėnesį pigo 1,2 proc. (kainų nuosmukis fiksuojamas penktą mėnesį iš eilės), bet buvo 9,2 proc. brangesni nei pernai lapkritį. Labiausiai per mėnesį smuko nugriebto pieno miltelių kainos, sumenkus importo paklausai ir sustiprėjus eksporto galimybėms Europoje. Pigo ir sviestas, bet augo sūrių kainos.

Mėsos kainų indeksas per mėnesį sumenko 0,9 proc. (mažėjimas tęsiasi penktą mėnesį iš eilės), tačiau buvo 4,1 proc. aukščiau nei prieš metus. Lapkritį toliau pigo jautiena, tuo tarpu kitos mėsos kainos pradėjo augti, o sparčiausia brango ėriena dėl išaugusios paklausos. Be to, didėjo paukštienos kainos dėl sumenkusios pasiūlos, nes daugelyje didžiųjų šalių dėl padažnėjusių paukščių gripo protrūkių sumažėjo gamyba. Kiaulienos kainų augimą skatino tradiciškai didesnė paklausa prieššventiniu laikotarpiu.

REKLAMA

Pasaulinių cukraus kainų padidėjimas užfiksuotas po pusmetį trukusio mažėjimo laikotarpio – lapkritį jos ūgtėlėjo 5,2 proc., nors buvo 4,9 proc. mažesnės nei prieš metus. Anot FAO, cukraus brangimą praėjusį mėnesį lėmė išaugusi paklausa ir ribota pasiūla vėl vėluojančio žaliavos derliaus nuėmimo pagrindinėse šalyse gamintojose bei Indijos sprendimo apkarpyti eksporto kvotas.

FAO pasaulio maisto kainų indeksas rodo penkių maisto produktų grupių – grūdų, mėsos, pieno produktų, augalinių aliejų ir cukraus – kainų pokyčius tarptautinėse rinkose. Per mėnesį jis pakilo tik 0,3 procento.