Su ES Taryba suderintas farmacijos taisyklių rinkinys atnaujina 20 metų galiojančius reikalavimus. Juo siekiama stiprinti ES vaistų rinkos konkurencingumą ir mažinti vaistų trūkumą. Valstybės galės įpareigoti įmones tiekti pakankamai vaistų pacientų poreikiams patenkinti. Taip pat supaprastinamos Europos vaistų agentūros procedūros, kad leidimai būtų suteikiami greičiau, pranešė EP.
Numatyta iki 11 metų apsauga naujiems vaistams
Naują vaistą rinkai pateikusioms įmonėms galės būti taikoma iki 11 metų apsauga. Aštuonerius metus būtų saugomi vaisto duomenys, o papildomu rinkos apsaugos laikotarpiu generiniais vaistais dar nebūtų galima prekiauti. Numatoma išimtis leis gamintojams iš anksto atlikti tyrimus ir bandymus, kad jie galėtų pradėti tiekti vaistus kitą dieną po intelektinės nuosavybės teisių apsaugos pabaigos.
Antimikrobiniams vaistams įsigyti bus reikalaujama recepto, o ant pakuočių turės būti pateikta speciali informacija. Prioritetinių antibiotikų kūrimą numatyta skatinti perleidžiamaisiais išimtinumo kuponais. Toks kuponas įmonės pasirinktam vaistui suteiktų dar vienus rinkos apsaugos metus.
Atskiros taisyklės svarbiausių vaistų tiekimui
EP nariai pritarė ir atskiroms taisyklėms, kuriomis siekiama užtikrinti tokių svarbių vaistų kaip antibiotikai, insulinas ir vakcinos tiekimą. Nustatyti kriterijai strateginiams pramonės projektams, kurie padėtų kurti, modernizuoti ar didinti vaistų gamybos pajėgumus. Nacionalinę arba ES paramą gaunančios ES įmonės turės pirmenybę teikti tiekimui ES rinkoje. Valstybės parama galės būti siejama su ES pagaminama vaisto dalimi. Taip pat bus skatinami bendri valstybių pirkimai.