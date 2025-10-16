Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Europos investicijų bankas skolina 50 mln. eurų „Vilniaus vandenims“

2025-10-16 10:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 10:10

Europos investicijų bankas (EIB) suteikė 50 mln. eurų paskolą vandentvarkos bendrovės „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros modernizacijai.

Vilniaus vandenys

0

Pasak bendrovės, suteiktas finansavimas bus panaudotas modernizuoti, skaitmenizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tinklus.

„Tęsiame išmanaus vandentiekio projektą ir vystome infrastruktūrą, kad ji atitiktų augančios sostinės poreikius. (...) Nesustojame ir toliau investuojame į patikimą infrastruktūrą, kuri leidžia užtikrinti vienodai aukštą paslaugų lygį tiek sostinėje, tiek regionuose bei pasirengti ateities iššūkiams – nuo klimato kaitos iki didėjančio vandens poreikio“, – pranešime sakė „Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Saulius Savickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskolos lėšos bus nukreiptos į miesto vandentiekio infrastruktūrą, įskaitant Viršuliškių vandentiekio stoties atnaujinimą, kvartalinių tinklų plėtrą mieste, infrastruktūros gerinimą Gulbinų teritorijoje bei Šalčininkų vandenvietės ir vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją. 

Tuo metu nuotekų infrastruktūra bus sustiprinta tiesiant slėgines linijas nuo Baravyko g. iki Sietyno g. bei įrengiant nuotekų balansavimo rezervuarą. 

Per ateinančius trejus metus „Vilniaus vandenys“ į paslaugų kokybės gerinimą, tiekimo patikimumą ir aplinkosaugą iš viso investuos daugiau kaip 139 mln. eurų.

indeliai.lt

