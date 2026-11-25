Apklausos duomenimis, fizinėse prekybos ir paslaugų vietose kortelėmis atsiskaityta už 45 proc., o grynaisiais – už 44 proc. pirkinių. Didžiąją likusių atsiskaitymų dalį sudarė mokėjimai mobiliaisiais įrenginiais.
2024 m. apklausa parodė, kad grynaisiais atsiskaityta 52 proc., o kortelėmis – 39 proc. atvejų. Euro zonos vartotojai gana dažnai mokėdavo monetomis ir banknotais. Perėjimas prie elektroninių mokėjimų čia vyko lėčiau nei Kinijoje ir JAV.
Atsiskaitymo įpročiai euro zonos šalyse skiriasi
Iš 21 euro zonos šalies grynaisiais rečiausiai atsiskaityta Nyderlanduose – 18 proc. atvejų, o dažniausiai – Slovėnijoje (58 proc.). Prancūzijoje grynaisiais mokėta 36 proc., Vokietijoje – 51 proc. atvejų.
Pagal bendrą atsiskaitymų vertę grynieji pinigai vis dar lenkia mokėjimo korteles septyniose euro zonos šalyse. Apklausoje, vykusioje 2025 m. pabaigoje ir šių metų pradžioje, dalyvavo daugiau kaip 51 tūkst. respondentų.
ECB žada išsaugoti galimybę atsiskaityti grynaisiais
ECB atstovas Piero Cipollone teigė, kad skaitmeninės mokėjimo priemonės kasdieniams atsiskaitymams tampa vis svarbesnės. Jis pabrėžė, kad euro zonos vartotojams svarbu turėti galimybę atsiskaityti ir grynaisiais, ir elektroninėmis mokėjimo priemonėmis.
„ECB ir toliau užtikrins piliečių laisvę pasirinkti atsiskaitymo būdą, išsaugodamas grynuosius pinigus ir kartu rengdamasis galimam jų skaitmeninio atitikmens – skaitmeninio euro – išleidimui“, – sakė jis.
ECB tikisi įvesti skaitmeninį eurą, kuriuo būtų galima atsiskaityti parduotuvėse ir internetu be papildomo mokesčio. Projektas tapo aktualesnis blogėjant Europos ir JAV santykiams ir augant susirūpinimui dėl priklausomybės nuo JAV mokėjimo kortelių bendrovių ir sistemų.