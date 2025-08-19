ESO siunčia žinią sąlygų neatitikusiems gyventojams: galėsite gauti paramą

Šį kartą, anot ministerijos, priemone galės pasinaudoti tie, kurie į energijos tinklą atiduos ne daugiau kaip 1 kW galios, o įrangą bus įsirengę ne anksčiau kaip šių metų rugsėjį.
„Tokios leistinos generuoti galios elektrinės galės būti prijungtos prie energijos skirstymo operatoriaus tinklo nepriklausomai nuo tinkle esančių laisvų techninių pralaidumų“, – pažymėjo Energetikos ministerija.
Gali ruoštis pretendavimui į paramą
Ministerija atkreipė dėmesį, kad kol kas dar nėra aišku kaip ir kokiomis sąlygomis bus įgyvendinamas finansavimas, tačiau gyventojai gali ruoštis pretendavimui į paramą.
„Šiuo metu yra rengiamos projektų finansavimo sąlygos, kurias planuojama viešajai konsultacijai pateikti ateinančią savaitę.
Numatoma, kad į paramą galės pretenduoti gyventojai, kurie saulės elektrines ir kaupiklius įsirengs po rugsėjo 1 d. Tačiau pažymėtina, kad teisinis tikrumas atsiras tik kai įsigalios projektų finansavimo sąlygų aprašas“, – Eltai sakė Energetikos ministerija.
Pasak ministerijos, šį kartą gyventojai bus skatinami didžiąją elektrinės generacijos dalį suvartoti iškart arba nukreipti į energijos kaupimo įrenginį ir energiją sunaudoti kitu jiems patogiu metu.
Tuo metu įmonės „Solitek“ vadovo Juliaus Sakalausko nuomone, šis kvietimas taps itin aktualiu tiems, kurie anksčiau neatitiko ESO sudarytų sąlygų prisijungti prie energijos generavimo tinklo, taip pat gyventojams, kurių prisijungimui buvo keliami rekonstrukcijos reikalavimai. Be to, jo teigimu, parama ženkliai sumažins gyventojų išlaidas.
„Skiriama parama sumažina investicijas ir spartina jų atsiperkamumą. Atsižvelgiant į vidutinio namų ūkio poreikius, 5 kW saulės elektrinė su 10 kWh kaupikliu pasinaudojus parama gyventojams atsieitų apie 3-4 tūkst. eurų, priklausomai nuo poreikių ir konfigūracijos. Renkantis didesnės talpos kaupiklį ar galingesnę elektrinę, kaina už vienetą tampa dar palankesnė“, – pridūrė jis.
Pašnekovo teigimu, kadangi į tinklą bus galima atiduoti tik ribotą kiekį energijos, svarbu atkreipti dėmesį į būtinybę energiją kaupti, o tam svarbu žinoti techninius įrenginio parametrus. Pasak jo, investuoti į galingiausią kaupiklį dažnam namų ūkiui nėra tikslinga.
„Pirmiausia, garantija turi būti ne trumpesnė nei 10 metų, o ciklų skaičius – apie 6000. Mokėti papildomai už daugiau ciklų neverta, nes per 10 metų buityje tiek jų sukaupti praktiškai neįmanoma. Atkūrimo funkcijai svarbu akimirksniu persijungti į kaupiklį. Visgi, ar gamintojas deklaruoja 0 ms, ar 10 ms, realiame naudojime skirtumo nėra, nes tokios trukmės perjungimo nepastebės jokia buitinė įranga, net elektros lemputė nesumirksės“, – patikino J. Sakalauskas.
ELTA primena, kad ankstesni kvietimai paramai gauti sulaukė itin didelio gyventojų susidomėjimo, o numatyta parama buvo išdalinama per kelias dienas. Paskutinis kvietimas, skelbtas šių metų pavasarį, sudarė sąlygas finansuoti iki 45 proc. išlaidų, kurias patyrė gyventojai, įsirengdami energijos kaupiklius. Pastarąjį kartą bendra paramos suma siekė 15 mln. Eurų.
