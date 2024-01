ES įstatymai paskatino „Apple“ Europoje įgyvendinti didelius su „App Store“ susijusius pokyčius

Šios permainos, kurios bus įgyvendintos kovo mėnesį, kai įsigalios ES Skaitmeninių rinkų aktas, apribos programėlių parduotuvės „App Store“ dominavimą.

Naudotojai pirmą kartą galės atsisiųsti programinę įrangą iš už „App Store“ ribų ir pasinaudoti naujais mokėjimų apdorojimo metodais. Be to, naudotojams bus suteikta galimybė atsisiųsti alternatyvią naršyklę pirmą kartą atsidarius „Safari“ naujausioje operacinės sistemos „iOS“ versijoje. Iki šiol naudotojams reikėjo per nustatymus pakeisti numatytąją naršyklę.

Ketvirtadienį paskelbtame pranešime „Apple“ nurodė, kad Skaitmeninių rinkų aktas sukūrė „privatumo ir saugumo grėsmių“, tad bendrovė dabar diegia apsaugos priemones, kad galėtų sumažinti jų skaičių. Pasak „Apple“, nauji mokėjimų apdorojimo metodai ir programėlių siuntimasis atveria naujas galimybes, susijusias su „kenkėjiška programine įranga, sukčiavimu bei neteisėtu ir žalingu turiniu“.

„Net ir įtvirtinus šias apsaugos priemones, išlieka daug pavojų“, – sakė įmonė.

ES yra padidinusi savo teisinį arsenalą, kad galėtų pažaboti didžiąsias technologijų bendroves, ir, be kita ko, apsiginklavo griežtesnėmis taisyklėmis, skirtomis apsaugoti Europos naudotojus internete ir paskatinti konkurenciją sektoriuje, kuriame dominuoja tokie JAV milžinai, kaip „Apple“, „Google“, „Microsoft“ ir „Meta“.

Tos bendrovės, kurios pažeis Skaitmeninių rinkų aktą, gali susilaukti baudų, kurių dydis gali siekti 20 proc. jų pasaulinės apyvartos.

„Meta“ ir kinų valdoma platforma „TikTok“ užginčijo šį įstatymą teisme.