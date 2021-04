Erkių sezonas įsibėgėjo: augintiniui apsaugoti prireiks nuo 20 iki 50 eurų

Naujienų portalo tv3.lt kalbinta gyvūnų priežiūros specialistė sako, kad erkių sezonas prasideda vos ištirpus sniegui, tad ir šeimininkai raginami jam ruoštis iš anksto – žiemos pabaigoje, pavasario pradžioje, o ne įsisiurbus pirmajai erkei.

Vengia medikamentų

Kaunietė Agnė savo šuniukui sako naudojanti antkaklį nuo erkių, nes kitos priemonės atrodo arba neveiksmingos, arba pernelyg kenksmingos.

„Tablečių nebandėme, nes sako, kad jos negerai vidaus organams. O pats antkaklis veiksmingas, užlipa kartais kokia viena, bet visad randam tokią dar nespėjusią nieko padaryti. Kai buvom pirkę paprastą antkaklį, po 20 nurinkdavome.

Tai va, dar vienas veiksmingas būdas su erkėmis kovoti – tikrinti šunį kas pusvalandį“, – juokauja Agnė.

Agnės naudojamas antkaklis gali kainuoti 30–39 eurus, o augintinis juo nuo erkių apsaugomas bene 8 mėnesiams.

Tuo metu Dalia sako, kad nuo erkių apsaugančio antkaklio jos šuo „lyg apdujęs vaikšto“, todėl moteris augintiniui apsaugoti renkasi lašiukus nuo erkių.

„Kol kas pasiteisina. Iki praėjusios vasaros nebuvo visai nei vienos pasigavęs, praėjusią vasarą tik gal 3 pasigavo ir dar kaip tik prieš kelias dienas vieną, bet lyg ir nieko“, – prideda Dalia.

4–10 kg dydžio šuniui buteliukas lašiukų nuo erkių gali kainuoti nuo 7 eurų. Didesnių šunų augintojams išleisti tektų greičiausiai kiek daugiau – 40–60 kg sveriančiam šuniui nuo erkių apsaugoti buteliukas lašiukų gali atsieiti apie 11 eurų.

„Brolis šuniui naudoja antkaklį – tokį panašų, kaip kad ir žmonės pakabukus būna, kad naudoja. Jis kvapą skleidžia specifinį. Kitas dalykas, kailį prižiūrėti reikėtų – kirpti ir panašiai. Galų gale grįžus iš lauko visada šunį apžiūrėti“, – sako klaipėdietis Nerijus.

Populiariausia apsauga ir iki 20 eurų

Gyvūnų priežiūros prekių parduotuvių tinklo „Kika“ vadovė Lolita Bareikienė patvirtina, kad populiariausiomis prekėmis apsaugai nuo erkių pastebimai išlieka antiparazitiniai antkakliai ir lašai – tiek cheminiai, tiek natūralūs.

„Gali būti, kad antkakliai ir lašai populiariausi dėl to, kadangi tai – tradicinės, labiausiai žinomos prekės. Be to, antkaklius lengva ir paprasta naudoti“, – spėja tinklo vadovė.

Ji prideda, kad kiekvienas šeimininkas renkasi prekes pagal savo augintinio poreikius bei biudžetą.

„Matome, kad brangesnės prekės, tokios kaip veterinariniai antkakliai ar ultragarsiniai pakabukai, taip pat dažnas klientų pasirinkimas.

Yra tendencija prekes rinktis pagal jos suteikiamas vertes, funkcionalumą, ilgaamžiškumą ir gyvūno individualius poreikius. Gyvūno gerovė bei produkto teikiama nauda tampa vis svarbesniu kriterijumi nei kaina“, – sako L. Bareikienė.

Antkaklis šunims nuo erkių, kaip nurodoma internetinėje parduotuvėje, gali kainuoti nuo daugmaž 39 eurų iki apytiksliai 50 eurų – priklausomai nuo šuns dydžio ir antkaklio veiksmingumo.

„Kainos labai įvairios. Pavyzdžiui, yra tikrai nebrangių antiparazitinių antkaklių su natūraliais insekticidais ir įvairūs purškalai, tad apsauga gali kainuoti ir iki 20 eurų. Antiparazitiniai lašai taip pat nėra brangūs, tačiau juos reikia naudoti pakartotinai.

Tačiau specialistai rekomenduoja naudoti priemones kompleksiškai, tai yra, neapsiriboti viena priemone, kadangi jokia viena priemonė negali suteikti 100 proc. apsaugos nuo erkių“, – atkreipia dėmesį L. Bareikienė.

Ji prideda, kad derinant priemones svarbu prisiminti, kad vienu metu galima naudoti tik vieną cheminį preparatą, tad šalia jo turėtų būti naudojamos natūralios priemones.

„Pasakyti vidutinę sumą – sunku, nes klientai naudoja įvairias priemonių kombinacijas“, – pažymi L. Bareikienė.

Efektyviausios – tabletės

Vis dėlto gydytoja veterinarė Viktorija Adomaitienė sako, kad patikimiausia priemone išlieka būtent tabletės – kitos priemonės, įsibėgėjus pavasariui, tampa nebe tokios efektyvios.

„Lašiukai jau pradeda išsikvėpti ir šeimininkai jau dabar daug kas pastebi, kad nebeveikia. Antkakliai šiemet irgi pavedė – jau yra babezioze sergančių šuniukų, kurie būtent ir dėvėjo tuos antkaklius.

Tai patikimiausia priemone šiuo metu lieka tabletės. Tokiu atveju įsisiurbusi erkė iškart žūsta ir nespėja gyvūnui perkelti ligų sukėlėjų“, – teigia veterinarė.

Gydytojos teigimu, tablečių kainos – įvairios.

„Veikiančios 5 savaites gali kainuoti 7–10 eurų, veikiančios tris mėnesius – ir 25–28 eurus“, – patikslina veterinarė.

V. Adomaitienė atkreipia dėmesį, kad tabletės nuo erkių turi skirtingą galiojimo laiką – vienos veikia mėnesį, kitos veikia penkis, o kokią pasirinkti, priklauso tik nuo šeimininko.

„Visgi prieš vartojant tabletes reikėtų pasikonsultuoti su veterinaru, nes jas mes atsargiau duodame vyresniems gyvūnams, kurie turi kepenų problemų“, – prideda gydytoja.

Veterinarė įvardija ir visiškai neveiksmingas priemones ir įspėja šeimininkus neapsigauti.

„Noriu jas paminėti, kad žmonės neapsigautų visokiais ultragarsiniais pakabukais, eteriniuose aliejuose išmirkytais antkakliais ir eterinių aliejų lašais, gintariniais karoliais. Tai nėra patikimos priemonės ir, jei jau naudojamos jos gyvūnui, tai kada nors jau gali ir liūdnai baigtis“, – sako V. Adomaitienė.

Visgi gydytoja sutinka, kad eteriniai aliejai gali būti naudojami kaip pagalbinė priemonė, bet kaip pagrindinė – tikrai ne.

„Erkių kiekiai šiuo metu yra tikrai baisūs – žmonės nurenka nuo gyvūnų po 20–30 erkių ir net kai ne miško takeliu šuo vaikščiojo, bet asfaltuotu miško takeliu.

Jei šuo vaikšto vidury miesto, asfaltu, neina net į miesto parkus, tai gal tie aliejai ir tinkami. Bet aš, asmeniškai, savo šuns tokiai priemonei nepatikėčiau“, – prideda V. Adomaitienė.

Pasiteiravus apie skiepus, gydytoja įspėja, kad skiepai nuo erkių neapsaugo.

„Yra vakcina konkrečiai nuo babeziozės, ligos, tačiau nelabai jos mėgstame, nes yra nemenki šalutiniai poveikiai gyvūnams ir ji apskritai neapsaugo nuo visų erkių pernešamų ligų.

Tad dažnai jos ir net nerekomenduojame. Tad vakcinacija nėra apsaugos priemonė, reikia saugotis pačios erkės įsisiurbimo“, – sako V. Adomaitienė.