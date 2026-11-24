Bendras naujų automobilių registracijų skaičius ES padidėjo 5,4 proc. Augimą, ypač didžiosiose Europos rinkose, skatino elektromobiliai. Jų paklausą palaikė skatinimo priemonės ir platesnė modelių pasiūla.
Hibridiniai automobiliai išliko populiariausi. Jiems teko 36 proc. naujų registracijų. Įkraunami hibridai sudarė dar 10,2 proc., o bendra benzininių ir dyzelinių automobilių dalis sumažėjo nuo 36,5 proc. iki 27,7 proc.
Elektromobilių ir hibridų registracijų daugėjo
Sausį–spalį ES užregistruotas 2 211 071 naujas elektromobilis. Pagal registracijų skaičių elektromobiliai užėmė antrą vietą. Prancūzijoje jų registracijų padaugėjo 79,4 proc., Vokietijoje – 60,7 proc., Danijoje – 41 proc., Belgijoje – 16,7 proc.
Įkraunamų hibridų užregistruota 961 959. Labiausiai jų registracijos augo Italijoje (73,1 proc.), Ispanijoje (32,3 proc.) ir Vokietijoje (11 proc.). Pernai tuo pačiu laikotarpiu įkraunamiems hibridams teko 9,2 proc. naujų registracijų.
Naujų neįkraunamų hibridų ES užregistruota 3 407 062. Jų registracijų padaugėjo Italijoje (20 proc.), Ispanijoje (18,7 proc.) ir Vokietijoje (3,9 proc.), o Prancūzijoje skaičius beveik nepakito (sumažėjo 0,1 proc.).
Benzininių ir dyzelinių automobilių dalis mažėjo
Benzininių automobilių registracijų sumažėjo 20,1 proc. Nuosmukis fiksuotas visose keturiose didžiosiose ES rinkose. Prancūzijoje registracijų sumažėjo 36,9 proc., Vokietijoje – 24,5 proc., Ispanijoje – 19,3 proc., Italijoje – 16,6 proc.
Iš viso užregistruoti 1 962 607 nauji benzininiai automobiliai. Jų rinkos dalis sumažėjo nuo 27,4 proc. iki 20,8 proc. Dyzelinių automobilių registracijų sumažėjo 20,6 proc., o jų dalis rinkoje – nuo 9,2 proc. iki 6,9 proc.