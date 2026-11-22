Eismo saugumo, viešojo intereso ir kitais tikslais siūloma su automobilio techninės apžiūros duomenimis leisti susipažinti daugiau įstaigų. Be to, siūloma automatizuotai fiksuoti automobilių triukšmo pažeidimus keliuose.
Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti tai numatančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas. Abu projektai į plenarinių posėdžių salę grįš kitų metų pavasarį.
Duomenų atvėrimas palengvins pirkėjų pasirinkimus
Pokyčių dėl duomenų klastojimo iniciatorės, Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininkės demokratės Jekaterinos Rojakos teigimu, tarptautinė patirtis rodo, kad duomenų atvėrimas duoda rezultatų.
„Tiek Didžiojoje Britanijoje, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Nyderlanduose duomenų atvėrimas ir dar papildomi žingsniai sumažino keliais kartais klastočių skaičių“, – Seime teigė parlamentarė.
Jos teigimu, šalyje lapkričio 1-ąją buvo registruota 1,91 mln. lengvųjų automobilių, kurių amžius yra vidutiniškai apie 16 metų, o tik kas devintas automobilis yra naujas: „Lietuva yra naudotų automobilių meka“.
Pasak J. Rojakos, dažniausiai Lietuvos gyventojai perka naudotus automobilius, todėl jie ne visada gauna informaciją apie jų būklę – jos duomenimis, apie 7 proc. parduodamų tokių automobilių rida yra suklastota – vidutiniškai atsukama daugiau negu 100 tūkst. kilometrų.
Anot J. Rojakos, pagal šį rodiklį Lietuva yra prasčiausia arba viena prasčiausių šalių Europos Sąjungoje.
„Labiausiai nukenčia vėlgi mažesnes pajamas turintys gyventojai, kurie perka 12–15 metų senumo automobilį ir neturi galimybių patys patikrinti jo istoriją, dar permoka papildomai už remontą vėliau, – tvirtino parlamentarė. – Tai gali siekti atskirais metais iki 25 tūkst. sandorių per metus.“
Konservatorius Kęstutis Masiulis abejojo, ar įmanoma reglamentuoti turgaus santykius: „Tai gal tada ir pomidorų pirkimą pradėkime reguliuoti, nes ima ir įkiša tokį nekokį pomidorą“.
Tuo metu konservatorius Jurgis Razma įsitikinęs, kad duomenų apie automobilio būklę atvėrimas leistų pirkėjams apsispręsti renkantis naudotą automobilį.
Triukšmo matuokliai tarnautų ir fiksuojant dronus
Siūlymus, kaip tramdyti triukšmą keliančius automobilius, pateikęs parlamentinio Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas sako, kad Vilniuje yra vienas garso matuoklis, kuriuo policija gali patikrinti, ar automobilio duslintuvas nėra modifikuotas, kad skleistų didesnį triukšmą.
Pataisos leistų keliuose įrengti stacionarius ir mobilius triukšmo matuoklius, o triukšmingų automobilių vairuotojai būtų baudžiami nuo 300 iki 600 eurų bauda. Už piktybinį veikimą grėstų vairavimo teisių atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių.
„Daugelis iš mūsų yra gavę ir gyventojų nusiskundimų, ir patys patyrę, kai šalia pravažiuoja automobilis ar motociklas su perdirbtais duslintuvais. Dabar mėgstamas toks triukas, popkorn vadinasi, tai yra spragėsių deginimo garsas – atrodo, kad patenkama į fronto zoną ir kažkas aplinkui šaudo“, – kalbėjo A. Zuokas.
Pasak jo, garso matuokliai veiktų tokiu pat principu, kaip ir greičio radarai – automatiškai fiksuotų garsą ir jeigu jis viršija nustatytus parametrus, automobilio savininką pasiektų bauda. Be to, anot politiko, jie pasitarnautų ir fiksuojant dronus, radarus būtų galima integruoti ir į perspėjimo sistemą.
A. Zuoko žiniomis, garso matavimo sistemos nėra brangios: „Kainuotų kelis šimtus tūkstančių eurų, pavyzdžiui, visam Vilniui apjuosti, ir nė vienas dronas arba kažkas panašaus į Vilniaus miesto teritoriją neįskristų nefiksuotas.“
„Šiandien egzistuoja technologijos dėl dvigubo panaudojimo tų pačių garso radarų – tai susiję su patirtimi Ukrainoje, kada garsinių radarų sistema, išdėliota aplink miestą ar tam tikrose vietose, gali fiksuoti labai aiškiai žemai skraidančius taikinius, atitinkamai tai integruoti į perspėjimo sistemą ir padidinti mūsų miestų gyventojų saugumą“, – aiškino A. Zuokas.
Pasak jo, tokius matuoklius naudoja daugelis miestų Europos Sąjungoje, o lyderės šioje srityje yra JAV: „Pavyzdžiui, susišaudymus arba stiprius stiklo dūžius garsiniai radarai fiksuoja ir policijai perduoda informaciją, kurioje vietoje kažkoks netipinis garsas. Tai specialiosioms tarnyboms padeda geriau reaguoti“, – kalbėjo pataisų iniciatorius.
A. Zuoko teigimu, tokius matuoklius būtų galima įrengti miestų zonose be triukšmo.
Tuo metu liberalas Vitalijus Gailius tikino, kad užuot efektyviau naikinant automobilių su perdirbiniais techninės apžiūros dokumentus, pataisomis siūloma nauja triukšmingų vairuotojų gaudymo priemonė – garso matuoklių įrengimas.
A. Zuoko teigimu, dėl draudžiamų automobilio dalių pakeitimų tokių dokumentų dabar naikinama nedaug.
„Meistrai, automobilių savininkai, kada važiuoja į „Regitrą“ į techninę apžiūrą, pakeičia duslintuvą, įsideda atgal gamyklinį, išima priedus ir atvažiuoja kaip standartas. Išvažiavę pasikeičia į tą, kurio nori, ir kuris gąsdina miesto gyventojus. Tai užkardyti sudėtinga“, – teigė A. Zuokas.
Liberalas Eugenijus Gentvilas teigė, kad galėtų būti įrengiami mobilūs greičio matavimo įrenginiai, tuomet būtų mažiau galimybių jų išvengti.
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