Ekspertai: svarbiausias 2024-ųjų ekonomikos įvykis – „Teltonikos“ pareiškimas

Naujienų agentūra BNS penkiolikos ekonomistų ir ekspertų paprašė iš 10-ties, jos manymu, svarbiausių šių metų įvykių išrinkti tris reikšmingiausius. 11 apklaustųjų kaip reikšmingiausią nurodė „Teltonikos“ atvejį.

10-ties ekonomistų manymu, tarp svarbiausių šių metų įvykių buvo ir Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ pranešimas apie ketinimus Lietuvoje statyti artilerijos amunicijos gamyklą.

Septyni ekspertai tarp svarbiausiųjų nurodė Seimo priimtą vadinamąjį Gynybos fondo paketą, kuriuo nuo 2025-ųjų didinami akcizai alkoholiui, rūkalams ir kurui, taip pat 1 punktu – pelno mokestis bei pratęstas bankų solidarumo mokestis.

REKLAMA

REKLAMA

Po keturis ekspertus prie reikšmingiausių metų įvykių priskyrė Lietuvos, Latvijos ir Estijos pranešimą Rusijai ir Baltarusijai apie pasitraukimą iš bendros energetikos sistemos (BRELL) 2025 metų vasarį bei panaikintą finansinių technologijų bendrovės „Foxpay“ licenciją.

REKLAMA

Trys ekspertai svarbiausiu įvykiu nurodė kelias savaites trukusį Gintauto Palucko Vyriausybės formavimą, o du – užbaigtas derybas dėl bendros 260-300 mln. eurų vertės artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje valdymo, kai Lietuvai priklausys 49 proc., o „Rheinmetall“ – 51 proc. akcijų.

Vienas respondentas mano, kad svarbiausias šių metų įvykis – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) paskelbtas galutinis nuosprendis „MG grupės“ politinės korupcijos byloje.

REKLAMA

REKLAMA

„Teltonikos“ atvejis – šaltas dušas, pakreipęs tiek verslo, tiek politikų sprendimus

„Už technologijų įmonių grupės „Teltonika“ vadovo pareiškimą gal net iliustratyvesnė yra vėliau įvykusi įvykių grandinė, kuri ne tik grąžino šį mega projektą ant bėgių, bet ir iššaukė itin reikalingas diskusijas ir nubrėžė būtinas kryptis naujai Vyriausybei“, – BNS komentavo Šiaulių banko ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nedaug svarbių ekonominių klausimų sulaukia sutarimo iš skirtingų ideologinių stovyklų. Biurokratijos mažinimo ir verslo sąlygų gerinimo uždavinys net atsidūrė naujosios Vyriausybės programoje. Nors neaišku, ar žodis taps kūnu, vis tiek šis šaltas dušas buvo svarbiausias 2024-ųjų įvykis, galintis turėti įtakos Lietuvos ekonomikos augimui ne vienerius metus“, – BNS teigė „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.

REKLAMA

Dauguma ekspertų pažymėjo, kad į „Teltonika High-Tech Hill“ gamyklų statybos svarbios ne tik ekonominiu, bet ir politiniu požiūriu, nes į jas nukreiptos ir Taivano investicijos.

„Jos svarbios ne tik ekonominiu, bet ir politiniu požiūriu, nes Lietuvai palaikant Taivaną nutrūko ir taip trapūs santykiai su Kinija, o tai paveikė dalį Lietuvos įmonių ir tuo pačiu šalies ekonomiką“, – BNS sakė Kauno technologijos universiteto profesorė Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė.

REKLAMA

„Teltonika High-Tech Hill“ parko gamyklų statybų situaciją vertinu kaip mūsų kasdienybės paradoksą, su kuriuo dažnai susiduria tiek paprasti piliečiai, tiek strateginės šalies įmonės“, – pridūrė mokslininkė.

„Rheinmetall“ investicija: istoriškai reikšmingas žingsnis šalies ekonomikai ir saugumui

Dalis BNS apklaustų ekspertų sutaria, kad „Rheinmetall“ sprendimas statyti artilerijos amunicijos gamyklą Lietuvoje yra istoriškai svarbi investicija. Ji ne tik stiprina šalies ekonomiką, bet ir saugumą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Rheinmetall“ investicijos svarbios ne tik ekonominiu, bet ir geopolitiniu aspektu, stiprinami ryšiai tarp Lietuvos ir Vokietijos“, – BNS teigė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė Asta Klimavičienė.

I. Genytė-Pikčienė pažymėjo, kad kiekviena reikšminga užsienio investicija yra papildomas argumentas NATO partnerėms Lietuvą ginti karo atveju.

Be to, anot Šiaulių banko ekonomistės, tokio masto investicija potencialiai sukelia sniego gniūžtės efektą: sukuria ekosistemą aptarnaujantiems pramonės ir paslaugų verslams bei patraukia kitų besidairančiųjų, kur investuoti, dėmesį.

REKLAMA

„Galiausiai geopolitiniai vektoriai dėliojasi taip, kad Europa yra priversta ginkluotis ir skirti reikšmingesnę išlaidų dalį nuo BVP gynybai. Tai didina gynybos pramonės potencialą ir iš to laimės tos šalys, kurios sugebės į savo ekonomikas nukreipti šiuos pinigų srautus“, – BNS aiškino analitikė.

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas pridūrė, kad tai – istoriškai didžiausia gynybos pramonės investicija Lietuvoje, „kuri rodo, kad galime greitai reaguodami į aplinkybes pritraukti pasaulinių pramonės milžinių ir kartu didinti savo svorį geopolitinėje erdvėje“.

REKLAMA

„Tai realus žingsnis plėtojant karo pramonę, kuri pastaraisiais metais tapo strategine sritimi Europoje“, – BNS pabrėžė V. Kumpikaitė-Valiūnienė.

Lietuvos banko Ekonomikos departamento vyresnysis ekonomistas Darius Imbrasas taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuva iki šiol neturėjo reikšmingiau išvystytos gynybos pramonės.

„Sėkminga šios įmonės veikla galėtų būti kaip katalizatorius kitoms gynybos pramonės įmonėms plėtoti verslą Lietuvoje. Panašią situaciją turėjome, kai į Lietuvą atvyko „Barclay‘s“, kuris prisidėjo prie sėkmingo informacijos ir ryšių sektoriaus vystymosi Lietuvoje, ar dabar stebimas inžinerinės pramonės spartus augimas, prie kurio prisideda „Continental“ ir „Hella“ įmonių veikla“, – BNS aiškino D. Imbrasas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gynybos fondo paketas parodė valdžios vienybę

Be to, ekspertai teigia, kad Gynybos fondo paketas, nuo sausio numatantis didinti kai kuriuos mokesčius, yra būtinas ilgalaikiam gynybos finansavimui ir Lietuvos saugumui stiprinti, tačiau kai kurie jų pabrėžia galimus ekonominius ir socialinius iššūkius. Be to, anot jų, fondo paketas parodė valdžios vienybę.

„Seimo sprendimas dėl Gynybos fondo paketo parodė, kad svarbiais klausimais galime pasiekti valdžios ir verslo konsensusą. Tuo pačiu iškėlė svarbų klausimą – kaip surinkti pajamas nepakertant ekonomikos augimo potencialo. Juk mechaninis tarifų padidinimas negarantuoja augančių pajamų ir netgi gali paveikti biudžetą neigiamai. Padaryti galime ir netgi privalome daugiau“, – BNS teigė Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.

REKLAMA

Vilniaus universiteto mokslininkas Nerijus Černiauskas pažymėjo, kad lietuviai dažnai nerimauja dėl savo šalies saugumo, juolab, kai išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą pasisakė už mažesnį šalies indelį į NATO.

„Norint didinti Lietuvos gynybą bei remti Ukrainą ypač svarbu tam numatyti lėšų, o sprendimas padidinti pelno ir akcizų mokesčius Lietuvoje prie to nemenkai prisidėjo“, – BNS teigė N. Černiauskas.

REKLAMA

„Gynybos fondo įsteigimas, geopolitinė aplinka ir D. Trumpo grįžimas į Baltuosius rūmus indikuoja, kad Europai gynybos srityje teks gerokai labiau kliautis savimi, o Lietuva būdama agresorių pasienyje per ateinančius kelis metus privalės išsiveržti į priekį gynybos ir atgrasymo lyderystės rikiuotėje“, – pridūrė Šiaulių banko analitikė I. Genytė-Pikčienė.

Ekonomistė taip pat pabrėžė, kad tokiu metu Lietuvai būtina dar didesniais tempais auginti gynybos ir atgrasymo „raumenis“ ir demonstruoti lyderystę NATO bei telkti atgrasymo ašį Centrinėje Rytų Europoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Privalome pasirūpinti patikimais ir tęstiniais gynybos finansavimo mechanizmais tiek šalyje, tiek ir ES lygiu. Atskirtas nuo bendro biudžeto katilo gynybos fondas ir finansavimo srautą užtikrinantys mokestiniai pokyčiai – tinkami pamatai šiai krašto finansavimo struktūrai vystytis“, – aiškino I. Genytė-Pikčienė.

Tuo metu Kauno technologijos universiteto profesorė V. Kumpikaitė-Valiūnienė mano, jog Gynybos fondo pildymui pasirinktas tradicinis būdas rinkti biudžeto pajamas – didinant akcizus alkoholiui, rūkalams ir degalams, neieškant gerai apgalvotų bei ilgalaikių sprendimų.

„Staiga nusprendus orientuotis į saugumo prioritetus dar kartą atitrauktas dėmesys nuo nuolatinių švietimo ir sveikatos sistemos tobulinimų, kurie faktiškai mažina šių paslaugų prieinamumą, ypač gyvenantiems periferijoje, o juk jaunimas augins ir palaikys Lietuvos ekonomiką artimoje ateityje“, – BNS teigė ekonomistė.

„Norėdami sustiprinti gynybą, pirmiausia turime sustiprinti gerovės kūrimo pamatus – mūsų ekonomiką, neprarasti investicijų, o dar ir pritraukti į Lietuvą šviežio kraujo. Todėl našumo ir konkurencingumo didinimas – tai pirmutinis gynybos stiprinimo uždavinys. Ne mažiau svarbu ir sustabdyti kapitalo nutekėjimą“, – pabrėžė E. Leontjeva.

REKLAMA

Rekordinis „Vinted“ įvertis

Be to, ekspertai kaip svarbų įvardijo ir didžiausios Europoje internetinės naudotų drabužių prekybos platformos – pirmojo Lietuvos „vienaragio“ „Vinted“ spalį baigtą antrinį akcijų pardavimą už 340 mln. eurų, kuriuo jos rinkos vertė pasiekė 5 mlrd. eurų.

„Šalia padėčiau (...) rekordinį „Vinted“ įvertį ir pritrauktas milijonines investicijas. Tai irgi leidžia tikėti šviesesniu rytojumi“, – BNS teigė Inovacijų agentūros vadovė Romualda Stragienė.

„Pridėčiau ir „Vinted“ akcijų pardavimą, kai investuotojai ir darbuotojai pardavė akcijų už 340 mln. eurų ir kilstelėjo įmonės vertinimą iki 5 mlrd. eurų. Toks įvykis rodo, kad toliau turime augančią žvaigždę, kuri reikšmingai prisideda ne tik prie pridėtinės vertės kūrimo Lietuvoje, bet ir prie darbuotojų praturtėjimo“, – teigė T. Povilauskas.

Startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ vadovė Gintarė Verbickaitė-Bačiulienė BNS teigė, jog šis įvertis parodė, kad Lietuvos ateitis yra aukštą pridėtinę vertę kuriančios technologijų įmonės.

„Tai – milžiniškas pasiekimas ir įmonei, ir visai Lietuvai, rodantis aukštą pridėtinę vertę kuriančių technologijų potencialą, galimybę tapti traukos centru talentams bei kapitalui“, – BNS aiškino G. Verbickaitė-Bačiulienė.

REKLAMA

Ekspertų teigimu, 2024-ieji Lietuvos ekonomikai buvo reikšmingų pokyčių metai, atspindintys tiek galimybes, tiek iššūkius. Specialistai, be to, akcentuoja bazinių palūkanų mažėjimą, spartų darbo užmokesčio augimą ir būtinybę siekti ilgalaikio šalies ekonomikos tvarumo.

Kauno technologijos universiteto mokslininkas Rytis Krušinskas pastebi, jog po kelerių metų pertraukos Europos Centrinio Banko (ECB) pradėtos mažinti bazinės palūkanų normos įnešė didesnių pragiedrulių skolinimosi rinkoje.

„Ir toliau besitęsiantis darbo užmokesčio augimas Lietuvoje (įskaitant MMA), kas iš vienos pusės parodo Lietuvos ekonomikos atsparumo potencialą, tačiau iš kitos – kelia vis daugiau klausimų dėl nuoseklaus bei atitinkamo produktyvumo augimo iššūkių“, – BNS teigė R. Krušinskas.

Ekonomistai taip pat mano, kad Lietuvai itin svarbu neprarasti patrauklumo investuotojams.

„2025 metais pinigai euro zonoje atpigs, suaktyvės euro zonos įmonių investicijos, Lietuva turi šansą pritraukti daugiau naujų investicijų“, – BNS teigė „Citadele“ banko ekonomistas I. Izgorodinas.

„Bus itin svarbu artimiausiu metu įvertinti, ar vien tik naujos daugumos planai didinti mokesčius blogąja prasme nepaveikė verslų lūkesčių“, – BNS pridūrė mokymų įmonės „Countline“ lektorė Živilė Simonaitytė.