Donaldo Trumpo muitams – naujas išbandymas: JAV rinkimų rezultatai gali pakeisti automobilių gamintojų planus

Kol kas nėra aišku, ar naujoji politinė jėgų pusiausvyra iš tiesų palengvins prekybą automobiliais ir jų dalimis. Tuo pat metu JAV administracija svarsto muitų lengvatas bendrovėms, pasirengusioms daugiau investuoti į gamybą šalyje.
Lapkričio 3 dieną surengtuose JAV kadencijos vidurio rinkimuose demokratai laimėjo pakankamai vietų, kad nuo 2027 metų sausio galėtų kontroliuoti tiek Atstovų Rūmus, tiek Senatą. Tai gerokai susilpnins D. Trumpo galimybes įgyvendinti savo politinę darbotvarkę be Kongreso pasipriešinimo.
Vienu svarbiausių demokratų taikinių jau tapo prezidento prekybos politika. Demokratus Atstovų Rūmuose vedantis Hakeemas Jeffriesas lapkričio 4 dieną pareiškė, kad partija sieks panaikinti D. Trumpo įvestus muitus.
„Audi“ investicijos gali tapti raktu į mažesnius muitus
Vienas ryškiausių galimų pokyčių susijęs su JAV administracijos svarstomomis lengvatomis automobilių gamintojams, investuojantiems į vietos gamybą.
Spalio pabaigoje paaiškėjo, kad D. Trumpo administracija svarsto galimybę sumažinti importo muitus Vokietijos gamintojui „Audi“. Mainais bendrovė įsipareigojo statyti pirmąją savo automobilių gamyklą JAV.
Džordžijos valstijoje planuojamam projektui numatyta apie 4 mlrd. JAV dolerių investicijų. Gamykloje turėtų būti sukurta maždaug 4,5 tūkst. darbo vietų, o jos metiniai pajėgumai siektų apie 200 tūkst. automobilių.
Šiuo metu iš Europos Sąjungos į JAV importuojamiems „Audi“ automobiliams taikomas 15 proc. muitas. Agentūros „Reuters“ duomenimis, bendrovė siekė jį sumažinti iki 7,5 proc., o JAV administracija svarstė maždaug 10 proc. tarifą.
Tai būtų reikšmingas palengvinimas gamintojui, kuris JAV rinkai skirtus automobilius kol kas importuoja iš Europos ir Meksikos.
Lengvatų tikisi ir kiti gamintojai
Galimybė sumažinti importo mokesčius domina ne vien „Audi“. Apie panašias sąlygas pradėjo teirautis ir „Toyota“, kuri iš Japonijos į JAV importuojamiems automobiliams taip pat moka 15 proc. muitą.
Japonijos gamintojas siekia išsiaiškinti, ar galėtų pretenduoti į lengvatas dėl planuojamų 3,6 mlrd. JAV dolerių investicijų į naują gamyklą Teksase.
Tokia galimybė gali turėti įtakos ir kitų bendrovių sprendimams, kur statyti naujas gamyklas bei kokius modelius gaminti JAV rinkai.
Tačiau gamintojams sudėtinga planuoti ilgalaikes investicijas, kai nėra aišku, kokie muitai galios po kelerių metų. Naujos gamyklos statyba trunka ne vienus metus, o prekybos politika per tą laiką gali pasikeisti.
Automobilių sektoriaus konsultacijų bendrovės „Murphy Automotive Partners“ vadovaujantysis partneris Johnas Murphy pastebi, kad gamintojai viliasi palankesnių prekybos sąlygų, tačiau kartu rengiasi ir nepalankiausiems scenarijams.
Dėl šios priežasties bendrovės toliau ieško galimybių didinti automobilių bei jų komponentų gamybą Šiaurės Amerikoje ir mažinti priklausomybę nuo importo.
Kanada siekia išvengti dar didesnių muitų
Ne mažiau svarbios automobilių pramonei yra JAV ir Kanados derybos, kuriomis siekiama sumažinti prekybos apribojimus tarp abiejų šalių.
Šiuo metu JAV daugeliui iš Kanados importuojamų automobilių taiko 25 proc. muitą, nors Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo reikalavimus atitinkantiems modeliams galioja tam tikros išimtys.
Tačiau D. Trumpas pagrasino nuo 2027 metų sausio 1 dienos padidinti automobiliams ir plienui taikomus muitus iki 50 proc. Tokie pokyčiai būtų ypač skaudūs Šiaurės Amerikos automobilių pramonei, kurios gamyklos ir komponentų tiekėjai glaudžiai susiję.
Vis dėlto pastarosiomis savaitėmis atsirado vilčių, kad naujų apribojimų pavyks išvengti. Lapkričio 3 dieną Kanados ministras pirmininkas Markas Carney pareiškė, kad derybose su JAV pasiekta pažangos. Pasak jo, amerikiečiai sumažino kai kuriuos anksčiau keltus reikalavimus ir pradėjo teikti palankesnius pasiūlymus.
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