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„Dodge“ išgirdo vairuotojų pageidavimus: sugrąžins legendinį V8 variklį

2026-10-21 16:45 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-21 16:45
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Naujos kartos „Dodge Charger“ turėjo žymėti naują amerikietiškų sportinių automobilių erą, tačiau gamintojo planai susidūrė su pirkėjų abejingumu.

Elektrinis „Dodge Charger“ (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (17)

Naujos kartos „Dodge Charger“ turėjo žymėti naują amerikietiškų sportinių automobilių erą, tačiau gamintojo planai susidūrė su pirkėjų abejingumu.

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Nei elektrinė versija, nei šešių cilindrų variklis nesugebėjo pakartoti ankstesnio modelio sėkmės. Dabar aiškėja, kad „Dodge“ rengiasi sugrąžinti tai, dėl ko „Charger“ ilgus metus buvo vertinamas automobilių entuziastų – galingą V8 variklį ir galinių ratų pavarą.

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Skelbiama, kad jau kitąmet „Dodge Charger“ turėtų sulaukti naujos sportinės versijos – „SRT Hellcat“. 

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dodge Charger Sixpack Scat Pack

Joje būtų montuojamas 6,2 litro darbinio tūrio HEMI V8 benzininis variklis su mechaniniu kompresoriumi.

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Toks variklis buvo naudojamas ir ankstesnės kartos „Charger“ bei „Challenger“ modeliuose. Jo galia siekė net 717 AG, o kai kuriose modifikacijose buvo dar didesnė.

Kol kas neatskleidžiama, kokią galią išvystys naujasis „Charger SRT Hellcat“, tačiau tikimasi, kad jis nenusileis savo pirmtakui.

Svarbu ir tai, kad V8 variklį turintis automobilis turėtų būti varomas galiniais ratais. Tai būtų reikšmingas skirtumas, mat naujos kartos modeliai naudoja keturių varančiųjų sistemą. 

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V8 versijos neturėjo būti

Apie galimą šio variklio sugrįžimą į „Charger“ pradėta kalbėti dar pasitraukus ankstesniam „Stellantis“ vadovui Carlosui Tavaresui.

Vis dėlto įgyvendinti tokį sumanymą nebuvo paprasta. Kuriant dabartinės kartos „Charger“, jo konstrukcija nebuvo pritaikyta HEMI V8 varikliui. Viena pagrindinių kliūčių buvo variklio matmenys ir jam reikalinga erdvė.

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Todėl norint sumontuoti didesnį variklį teko ieškoti papildomų techninių sprendimų.

Sprendžiant iš šiuo metu prieinamos informacijos, šiuos sunkumus gamintojui pavyko įveikti.

Tikimasi, kad „Charger SRT Hellcat“ prekyboje pasirodys 2027 metų viduryje, nors oficialaus pristatymo datos „Dodge“ dar nepaskelbė.

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Pardavimų rezultatai verčia ieškoti sprendimų

Galimas V8 variklio sugrąžinimas siejamas ir su gerokai sumažėjusiais „Charger“ pardavimais.

2024 metais JAV rinkoje buvo parduoti 39 448 „Dodge Charger“ automobiliai. 2025 metais pardavimai smuko iki 7 232 automobilių.

Per pirmuosius devynis 2026 metų mėnesius JAV parduoti 8 796 naujos kartos „Charger“ automobiliai.

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Nors šiemet pardavimai jau viršijo visų praėjusių metų rezultatą, skirtumas, palyginti su ankstesnės kartos modelio populiarumu, išlieka didelis.

Ar V8 variklį turintis „Charger“ pasieks Europą?

Šiemet „Dodge“ pradeda oficialiai siūlyti naujos kartos „Charger“ ir Europos rinkoje.

Automobiliai čia platinami bendradarbiaujant su Šveicarijos bendrove „KW Auto“. Skirtingai nei anksčiau, Europos pirkėjams skirti modeliai pritaikomi vietos reikalavimams dar gamykloje ir parduodami su oficialiu gamintojo palaikymu.

Kol kas Europoje numatytos elektrinės ir šešių cilindrų benzininės „Charger“ versijos.

Europos rinkoje V8 variklį turintis „Charger“ galėtų sudominti amerikietiškų automobilių gerbėjus, tačiau jo pasirodymas priklausytų nuo gamintojo sprendimų ir atitikties vietos reikalavimams.

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