  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas

DIENOS PJŪVIS. Būstą gyventojai galės nusipirkti greičiau? Siūlo naujus pokyčius dėl paskolos

2025-09-03 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 13:57

Lietuvos bankas siūlo lengvinti naštą įsigyjantiems pirmąjį būstą ir švelninti reikalavimus, tarp kurių – sumažinti pradinį įnašą nuo 15 procentų iki 10 procentų. Ekonomistai tikina, kad šie pokyčiai aktualūs jaunimui, kuriam sunkiausia surinkti pinigus pradiniam įnašui ir nusipirkti būstą. 

0

Apie tai, ar gyventojai būstą galės nusipirkti greičiau, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė ir „SEB“ banko ekonomistas Tadas Povilauskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

