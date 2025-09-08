Didžiausia metų infliacija Baltijos šalyse rugpjūtį išliko Estijoje, mažiausia buvo Lietuvoje

Kita vertus, vartojimo prekių paslaugų brangimas per metus spartėjo visos trijose šalyse.
Lietuvos vartotojų kainų indeksas praėjusį mėnesį, palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, pakilo 4,0 proc., Latvijos – 4,1 proc., Estijos – 6,1 procento.
Vien tik rugpjūtį Lietuvoje ir Latvijoje vartojimas kiek atpigo, o Estijoje šio sezoninio reiškinio, kurį dažniausiai lemia maisto produktų kainų sumažėjimas, šiemet nebuvo.
Mėnesio defliacija Lietuvoje ir Latvijoje paskutinį vasaros mėnesį sudarė 0,2 proc., tuo tarpu Estijoje užfiksuotas vartotojų kainų indekso šuolis per mėnesį 1 procentu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!