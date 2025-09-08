Kalendorius
Verslas > Lietuvos verslas

Didžiausia metų infliacija Baltijos šalyse rugpjūtį išliko Estijoje, mažiausia buvo Lietuvoje

2025-09-08 14:56 / šaltinis: BNS
2025-09-08 14:56

Didžiausia metų (12-os mėnesių) infliacija Baltijos valstybėse rugpjūtį išliko Estijoje, o mažiausia tapo Lietuvoje, rodo nacionalinių statistikos tarnybų skelbiami duomenys.

0

Kita vertus, vartojimo prekių paslaugų brangimas per metus spartėjo visos trijose šalyse.

Lietuvos vartotojų kainų indeksas praėjusį mėnesį, palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, pakilo 4,0 proc., Latvijos – 4,1 proc., Estijos – 6,1 procento.

Vien tik rugpjūtį Lietuvoje ir Latvijoje vartojimas kiek atpigo, o Estijoje šio sezoninio reiškinio, kurį dažniausiai lemia maisto produktų kainų sumažėjimas, šiemet nebuvo.

Mėnesio defliacija Lietuvoje ir Latvijoje paskutinį vasaros mėnesį sudarė 0,2 proc., tuo tarpu Estijoje užfiksuotas vartotojų kainų indekso šuolis per mėnesį 1 procentu.

