Didėjanti dujų kaina: Lietuvoje pabrango elektra

Elektros kaina Latvijoje ir Estijoje praėjusią savaitę buvo beveik tokia pat, kaip ir Lietuvoje, ir siekė 101,4 euro už MWh, pranešė „Litgrid“.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, kainų augimą lėmė vėjo jėgainių pagamintos elektros energijos sumažėjimas bei auganti dujų kaina.

„Vėjo jėgainės Lietuvoje generavo 31 proc. mažiau nei vasario viduryje, tačiau vis tiek užtikrino daugiau nei 40 proc. Lietuvoje generuotos energijos. Dujų kaina ketvirtadienį Olandijos TTF aikštelėse šoktelėjo net iki 132 eurų už MWh, penktadienį vėl nukrito žemiau 100 eurų ribos, tačiau augimo tendencija išlieka.

Augančios dujų kainos Europoje prisidėjo prie savaitgalį Vokietijoje augusių elektros kainų. O Baltijos šalyse elektros kainų augimas buvo šiek tiek mažesnis dėl 50 proc. išaugusios hidroelektrinių generacijos“, – sakė L. Varanavičius.

REKLAMA

66 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas augo 4 proc. iki 224 gigavatvalandžių (GWh). 18 proc. elektros į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 47 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 31 proc. buvo importuota per sieną su Latvija bei 4 proc. iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę Lietuvoje išaugo 2 proc. ir siekė 258 GWh. Jos gamyba sumažėjo 14 proc., o vietos elektrinės užtikrino 37 proc. šalies elektros suvartojimo. Lietuvoje per savaitę pagaminta iš viso 94 GWh elektros.

Praėjusią savaitę sumažėjo vietinė elektros energijos gamyba: 31 proc. sumažėjo vėjo jėgainių gamyba, taip pat 16 proc. sumažėjo kitų elektrinių generacija. Ženkliai augo tik hidroelektrinių gamyba – jos sugeneravo 17 proc. daugiau nei praėjusią savaitę.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos sumažėjo 29 proc., iki 43 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 94 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, į Latviją 3 proc., o į Skandinaviją 2 proc.