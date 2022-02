„Litgrid“: pernai elektros vartojimas Lietuvoje buvo didžiausias per 30 metų

40 proc. suvartotos energijos sudarė Lietuvoje pagaminta energija. Tačiau tai mažiau nei 2020 metais, kai šalis pasigamino 46 proc. elektros.

Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, jog augant energijos poreikiui Lietuvai būtina kuo sparčiau auginti vietinius elektros gamybos pajėgumus.

„Rekordinis elektros energijos suvartojimas pernai rodo mūsų ekonomikos atsigavimą po pandemijos, tačiau patys pasigaminame mažiau nei pusę savo elektros energijos poreikio. Todėl visos mūsų pastangos turi būti nukreiptos į vieną tikslą – spartų vietinės elektros gamybos augimą“, – pranešime sakė D. Kreivys.

Pasak jo, esant įtemptai geopolitinei padėčiai regione vietinės elektros generacijos plėtra tampa dar svarbesne ne tik energetinės nepriklausomybės, bet ir nacionalinio saugumo požiūriu.

„Litgrid“ Sistemos valdymo departamento direktorius Donatas Matelionis sako, kad atsigaunant ekonomikai augo pramonės, žemės ūkio bei elektromobilių rinkos, todėl 2021 metais reikėjo ir daugiau elektros energijos.

„Taip pat išaugo ir gyventojų suvartojama elektros energija, tai rodo, kad nemaža dalis žmonių vis dar dirba iš namų. Prie vartojimo augimo prisidėjo ir šalti praėjusios žiemos orai“, – pranešime sakė jis.

Pasak D. Matelionio, elektros suvartojimas paskutinį metų ketvirtį pasiekė naują rekordą – 3,2 TWh, ir tai yra didžiausias per ketvirtį suvartotas elektros kiekis per paskutinį dešimtmetį. Be to, gruodį spustelėjus šalčiui, gruodžio 8 dieną buvo pasiektas ir valandinis elektros suvartojimo rekordas.

Bendras elektros energijos poreikis 2021 metais Lietuvoje siekė 13,7 TWh ir buvo 5,3 proc. didesnis nei prieš metus.

Gyventojų vartojimas per metus išaugo 11,5 proc. iki 3,4 TWh, pramonės – 6 proc. iki 4,5 TWh, paslaugųsektoriaus ir kitų vartotojų – 7,4 proc. iki 3,6 TWh, transporto bendrovių –13 procentų.