„Litgrid“: sušilus orams bei sumažėjus suvartojimui elektra Lietuvoje atpigo 25 proc.

Praėjusią savaitę visose Baltijos šalyse elektros kaina buvo vienoda, pranešė „Litgrid“.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, žemesnę kainą lėmė mažesnis elektros suvartojimas bei šiltesni, tačiau vėjuoti orai.

„Praėjusią savaitę daugiau nei pusę Lietuvoje sugeneruotos elektros energijos buvo pagaminta vėjo jėgainių – 57 GWh, paskutinį kartą tokia vėjuota savaitė buvo 2020 metų vasarį. Prie kainų mažėjimo prisidėjo ir hidroelektrinės, pagaminusios daugiausiai elektros šiemet, bei auganti saulės elektrinių generacija“, – pranešime teigė L. Varanavičius.

Vėjo jėgainės per savaitę pagamino 52 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos.

58 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas sumažėjo 9 proc. iki 215 gigavatvalandžių (GWh). 21 proc. elektros į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 47 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 31 proc. buvo importuota per sieną su Latvija bei 1 proc. iš Lenkijos per „LitPol Link“ jungtį.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę Lietuvoje sumažėjo 6 proc. ir siekė 252 GWh. Jos gamyba išaugo 16 proc., o vietos elektrinės užtikrino 44 proc. šalies elektros suvartojimo. Lietuvoje per savaitę pagaminta iš viso 110 GWh elektros.

Praėjusią savaitę smarkiai išaugo vietinė elektros energijos gamyba: vėjo jėgainių bei hidroelektrinių gamybos rodikliai padidėjo 22 proc., saulės elektrinių gamyba išaugo 85 proc. Šiluminės elektrinės gamino 11 proc. mažiau elektros energijos.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 13 proc., iki 61 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 100 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros.