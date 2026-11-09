Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

DHL perka „Venipak“ dėl paštomatų tinklo ir plėtros galimybių Baltijos šalyse

2026-11-09 07:58 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 07:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL, turinti padalinį Lietuvoje, Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę „Venipak“ perka dėl jos paštomatų tinklo ir galimybės plėstis regione, sako DHL padalinio „DHL Express Europe“ vadovas.

DHL

. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL, turinti padalinį Lietuvoje, Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę „Venipak“ perka dėl jos paštomatų tinklo ir galimybės plėstis regione, sako DHL padalinio „DHL Express Europe“ vadovas.

REKLAMA
0

„Tai (įsigijimas – BNS) suteikia mums puikią poziciją Baltijos šalyse, ko mes ir norėjome, ir mes tęsiame savo siekį plėsti už namų ribų esantį (angl. „out-of-home“) tinklą. (...) Jie („Venipak“ – BNS) vykdo vietinę e. prekybos veiklą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, tai yra labai gerai. Jie turi paštomatų tinklą, kurio mes ieškojome ir kuris mums padės“, – žurnalistams praėjusį penktadienį Vilniuje sakė Mike Parra (Maikas Para).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norime suteikti klientams galimybę pasirinkti, ar jie nori „paskutinės mylios“ pristatymo iki namų durų, ar jie sako: „žinote, man patogiau, jei siuntą įdėsite į paštomatą, pavyzdžiui, „Venipak“, kur galiu atsiimti bet kada“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

M. Parra pabrėžė, kad visose Baltijos šalyse paštomatų skaičius auga.

„Lietuvoje, Latvijoje stebimas paštomatų augimas. Estija yra dar viena rinka, kurioje paštomatų tinklai auga, o „Venipak“ kaip tik veikia šiose rinkose. Tai ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl „eCommerce“ (DHL padalinys „DHL eCommerce“ – BNS) juos įsigijo“, – kalbėjo „DHL Express Europe“ vadovas.

REKLAMA

„DHL Lietuvos“ vadovas Mindaugas Pivoriūnas teigė, kad „Venipak“ turi apie 700 paštomatų tinklą.

Sandoriu, kurio vertė neskelbiama, tarptautinės grupės „DHL eCommerce“ holdingo bendrovė „DHL eCommerce International Holdings“ ketina įsigyti po 100 proc. „Venipak“ bendrovių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje akcijų.

Spalio viduryje skelbta, kad Lietuvos ir Estijos institucijų leidimai sandoriui jau gauti, o iš Latvijos jo dar laukiama.

REKLAMA
REKLAMA

Anot DHL, pritarus reguliatoriams, ji „Venipak“ prijungs prie savo padalinio „DHL eCommerce“.

„DHL eCommerce“ valdomos bendrovės pristato vidaus siuntinius Europos, JAV ir kai kuriose Azijos šalyse, taip pat teikia tarpvalstybines paslaugas. Jos padalinys Lietuvoje veiklos iki šiol nevykdė.

Kita DHL grupės bendrovė „DHL Lietuva“ priklauso grupės padaliniui „DHL Express“ – pastarasis pristato skubias tarptautines siuntas, be to, maža apimtimi teikia vidaus skubių bei tarptautinių neskubių siuntinių pristatymo paslaugas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mato augimo potencialą Rytų Europoje

„DHL Express Europe“ vadovas sako, kad Rytų Europos regionas turi didelį augimo potencialą.

„Europa, įskaitant Lietuvą, Latviją, Estiją, Čekiją, turi neįtikėtinų galimybių. Rytų Europa šiuo metu demonstruoja didelį pagreitį. Mūsų sparčiausiai augančių šalių sąraše Europoje yra Rumunija, Vengrija, Lenkija, Čekija ir Turkija. (...) Stebėti šį judėjimą Rytų Europoje yra labai įdomu“, – kalbėjo M. Parra.

REKLAMA

Jis teigė, kad Lietuvoje bus susitelkiama į fiksuoto laiko („Time Definite International“) ir fiksuotos dienos („Day Definite International“) tarptautinių siuntų pristatymą.

„Strategiškai čia orientuojamės į „Time Definite International“ ir „Day Definite International“ arba „Economy Select“. „Economy Select“ (pristatymas – BNS) trunka maždaug viena diena ilgiau nei fiksuoto laiko paslauga, bet ji sujungia Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Suomiją, Norvegiją, Švediją, Daniją kelių transportu. Ir mes tai darome jau šiandien per Poznanę ar kitus centrus“, – kalbėjo M. Parra.

REKLAMA

Be to, ketinama teikti „Time Definite Domestic Premium“ paslaugą Lietuvoje: „(Siuntos – BNS) virš 5 kilogramų, daugiausia orientuotos į B2B (verslas verslui – BNS) vietines siuntas, su nedidele B2C (verslas klientams – BNS) dalimi.“ 

Anot jo, DHL nori sustiprinti veiklą Baltijos, Šiaurės šalyse bei Lenkijoje.

„Mes žiūrime, kaip sustiprinti Baltijos, Šiaurės šalis ir Lenkiją, ir strategiškai Lietuva čia atlieka svarbų vaidmenį. Iš trijų Baltijos rinkų Lietuva mums yra didžiausia“, – sakė M. Parra.

DHL dirba maždaug 389 tūkst. darbuotojų daugiau nei 220 pasaulio šalių. 2025 metais „DHL Group“ pajamos siekė apie 82,9 mlrd. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų