DHL perka „Venipak“ dėl paštomatų tinklo ir plėtros galimybių Baltijos šalyse

„Tai (įsigijimas – BNS) suteikia mums puikią poziciją Baltijos šalyse, ko mes ir norėjome, ir mes tęsiame savo siekį plėsti už namų ribų esantį (angl. „out-of-home“) tinklą. (...) Jie („Venipak“ – BNS) vykdo vietinę e. prekybos veiklą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, tai yra labai gerai. Jie turi paštomatų tinklą, kurio mes ieškojome ir kuris mums padės“, – žurnalistams praėjusį penktadienį Vilniuje sakė Mike Parra (Maikas Para).
„Norime suteikti klientams galimybę pasirinkti, ar jie nori „paskutinės mylios“ pristatymo iki namų durų, ar jie sako: „žinote, man patogiau, jei siuntą įdėsite į paštomatą, pavyzdžiui, „Venipak“, kur galiu atsiimti bet kada“, – pridūrė jis.
M. Parra pabrėžė, kad visose Baltijos šalyse paštomatų skaičius auga.
„Lietuvoje, Latvijoje stebimas paštomatų augimas. Estija yra dar viena rinka, kurioje paštomatų tinklai auga, o „Venipak“ kaip tik veikia šiose rinkose. Tai ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl „eCommerce“ (DHL padalinys „DHL eCommerce“ – BNS) juos įsigijo“, – kalbėjo „DHL Express Europe“ vadovas.
„DHL Lietuvos“ vadovas Mindaugas Pivoriūnas teigė, kad „Venipak“ turi apie 700 paštomatų tinklą.
Sandoriu, kurio vertė neskelbiama, tarptautinės grupės „DHL eCommerce“ holdingo bendrovė „DHL eCommerce International Holdings“ ketina įsigyti po 100 proc. „Venipak“ bendrovių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje akcijų.
Spalio viduryje skelbta, kad Lietuvos ir Estijos institucijų leidimai sandoriui jau gauti, o iš Latvijos jo dar laukiama.
Anot DHL, pritarus reguliatoriams, ji „Venipak“ prijungs prie savo padalinio „DHL eCommerce“.
„DHL eCommerce“ valdomos bendrovės pristato vidaus siuntinius Europos, JAV ir kai kuriose Azijos šalyse, taip pat teikia tarpvalstybines paslaugas. Jos padalinys Lietuvoje veiklos iki šiol nevykdė.
Kita DHL grupės bendrovė „DHL Lietuva“ priklauso grupės padaliniui „DHL Express“ – pastarasis pristato skubias tarptautines siuntas, be to, maža apimtimi teikia vidaus skubių bei tarptautinių neskubių siuntinių pristatymo paslaugas.
Mato augimo potencialą Rytų Europoje
„DHL Express Europe“ vadovas sako, kad Rytų Europos regionas turi didelį augimo potencialą.
„Europa, įskaitant Lietuvą, Latviją, Estiją, Čekiją, turi neįtikėtinų galimybių. Rytų Europa šiuo metu demonstruoja didelį pagreitį. Mūsų sparčiausiai augančių šalių sąraše Europoje yra Rumunija, Vengrija, Lenkija, Čekija ir Turkija. (...) Stebėti šį judėjimą Rytų Europoje yra labai įdomu“, – kalbėjo M. Parra.
Jis teigė, kad Lietuvoje bus susitelkiama į fiksuoto laiko („Time Definite International“) ir fiksuotos dienos („Day Definite International“) tarptautinių siuntų pristatymą.
„Strategiškai čia orientuojamės į „Time Definite International“ ir „Day Definite International“ arba „Economy Select“. „Economy Select“ (pristatymas – BNS) trunka maždaug viena diena ilgiau nei fiksuoto laiko paslauga, bet ji sujungia Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Suomiją, Norvegiją, Švediją, Daniją kelių transportu. Ir mes tai darome jau šiandien per Poznanę ar kitus centrus“, – kalbėjo M. Parra.
Be to, ketinama teikti „Time Definite Domestic Premium“ paslaugą Lietuvoje: „(Siuntos – BNS) virš 5 kilogramų, daugiausia orientuotos į B2B (verslas verslui – BNS) vietines siuntas, su nedidele B2C (verslas klientams – BNS) dalimi.“
Anot jo, DHL nori sustiprinti veiklą Baltijos, Šiaurės šalyse bei Lenkijoje.
„Mes žiūrime, kaip sustiprinti Baltijos, Šiaurės šalis ir Lenkiją, ir strategiškai Lietuva čia atlieka svarbų vaidmenį. Iš trijų Baltijos rinkų Lietuva mums yra didžiausia“, – sakė M. Parra.
DHL dirba maždaug 389 tūkst. darbuotojų daugiau nei 220 pasaulio šalių. 2025 metais „DHL Group“ pajamos siekė apie 82,9 mlrd. eurų.