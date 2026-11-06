Po padegamųjų siuntų incidentų „DHL Lietuva“ įdiegė naujas saugumo procedūras

„Negaliu pasakoti visų smulkmenų, nes straipsnius skaito ne tik geranoriški žmonės, bet ir kiti. Tačiau taip, įdiegėme naujas procedūras siuntų tikrinimo procese. Mūsų saugumo komanda glaudžiai dirba kartu su aviacijos saugumo (agentūra – BNS)“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Pivoriūnas.
DHL padalinio Lietuvoje vadovas aiškino, kad įvairios institucijos dabar nuolat tikrina įmonės saugumo procedūras ir pasirengimą nenumatytiems atvejams.
„Kalbant apie saugumą – be abejo, turime naują realybę po tų dviejų atvejų, kai rusų agentas per mūsų tinklą siuntė sprogmenis. Tai buvo pamoka ir mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su vietos valdžios institucijomis, aviacijos saugumo agentūra. Nuolat vyksta auditai – jie ateina apsimetę klientais, bando išsiųsti draudžiamus daiktus, tikrina mūsų procedūras, pasirengimą. (...) Nuolat atnaujiname sistemas ir procedūras, kad būtume pasiruošę tokiems atvejams“, – kalbėjo jis.
„DHL Express Europe“ generalinis direktorius Mike Parra (Maikas Para) teigė, kad dėl sustiprinto saugumo priemonių klientams kainos nepadidėjo.
„Šių išlaidų mes neperkėlėme klientams. Tai tiesiog įtraukta į mūsų sąnaudų bazę. Mūsų atsakomybė – stiprinti saugumą savo padaliniuose“, – žurnalistams sakė M. Parra.
Jis pabrėžė, kad DHL patalpose dirba tarnybiniai šunys, siuntos šviečiamos rentgenu.
„Mes saugome savo siuntas, šviečiame jas rentgenu. Šviečiame viską, kas kraunama į lėktuvą ar sunkvežimį – 100 proc. visų siuntų. Patalpose taip pat turime tarnybinius šunis, kurie uosto krovinius, turime įrangą, galinčią aptikti pėdsakus medžiagų, likusių ant pakuotės po nelegalios veiklos. Jei kas nors aptinkama, nedelsiant informuojamos vietos tarnybos, perduodame joms siuntas ir jos tęsia tyrimą“, – aiškino „DHL Express Europe“ vadovas.
2024-aisiais iš Lietuvos į JK ir Lenkiją buvo išsiųsti keturi siuntiniai – du jų su padegamaisiais užtaisais buvo siunčiami per DHL: vienas užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kitas – sandėlyje Jungtinėje Karalystėje.
Padegamųjų užtaisų bylą šiuo metu nagrinėja Vilniaus apygardos teismas, joje kaltinimai pareikšti penkiems asmenims. Pasak pareigūnų, pastarieji yra vykdytojai, tarpininkai, o nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir šiuo metu nepasiekiami.
Nustatyta, kad nusikaltimus organizavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausioji žvalgybos valdyba.
Informacijos apie incidento Leipcige sąsajas su Lietuva BNS patvirtino gavę krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrai, tačiau jie taip pat jos plačiau nekomentuoja.