Dėl stipraus vėjo leisdamasis sulūžo lėktuvas: vaizdas atima žadą

Sekmadienio vakarą oro uostas buvo priverstas užsidaryti po to, kai „Aer Lingus“ lėktuvas buvo priverstas „kietai“ nusileisti per audringą orą, praneša vietos žiniasklaida.

Manoma, kad lėktuvui leidžiantis sulūžo priekinė važiuoklė, o nuotraukose matyti lėktuvas ant kilimo ir tūpimo tako šono, šalia kurio stovi trys gaisrinės mašinos.

Oro uostui paskelbus „visišką avarinę padėtį“, į įvykio vietą nedelsiant buvo išsiųstos policijos, ugniagesių ir greitosios pagalbos pajėgos.

Footage reveals the critical moment when flight #EAG7P, an Aer Lingus Regional ATR 72-600(G-CMMK) operated by Emerald Airlines, experienced a hard landing on runway 04 at Belfast City Airport resulting in the collapse of the aircraft's nose gear.

At the time of the incident,… pic.twitter.com/8kBWiOtl1L

REKLAMA