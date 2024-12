Keleivinis „Boeing 737“ nuvažiavo nuo nusileidimo tako: sustojo iki jūros likus 15 metrų

Incidentas įvyko gruodžio 19 d. vakare, kai orlaivis po trumpo vidaus skrydžio iš Norvegijos sostinėje Osle esančio Gardermoeno oro uosto atskrido į Moldės oro uostą. Šiame mieste gyvena ir gausi lietuvių bendruomenė.

„Aerotime“ skelbiama, kad pradinio artėjimo tūpti etapas buvo nesudėtingas ir įprastas, o 18.39 val. orlaivis pradėjo leistis į Moldę. Apie 19.00 val. skrydžiui buvo leista leistis Molde 25 kilimo ir tūpimo taku, kurio leistinas tūpimo atstumas yra 1981 m (6500 pėdų). Pranešama, kad oro sąlygos tuo metu buvo geros, matomumas buvo geras, tačiau taip pat pūtė gūsingas vėjas, o netoli paties oro uosto snigo ir lijo.

19.03 val. nusileidęs ant kilimo ir tūpimo tako, orlaivis nesustojo ant asfaltuotos dangos ir perskrido kilimo ir tūpimo tako slenksčio pabaigą. Lėktuvas galiausiai sustojo maždaug už 150 m už posūkio rato kilimo ir tūpimo tako pabaigoje, vos už 15 m nuo jūros pakrantės.

🇳🇴 Evacuations are underway after the Norwegian Boeing 737-800 with 165 passengers veers off the runway at Molde Airport, stopping just meters from the sea.



