Dėl sausros Lietuvoje – prastos naujienos: už maistą mokėsime dar daugiau ar gelbėsimės pigesniu iš užsienio?

„Laimingų daržovių ūkio“ augintojai Edmundas ir Aistė pasakojo, kad sausra jau pakenkė daržovėms.

„Esame įsikūrę Kaišiadorių rajone, mūsų dirvos lengvos ir smėlingos, joms lietaus jau prieš mėnesį reikėjo.

Belieka tik laistyti laukus, bet nesitikėjome tokios sausros, todėl laistymo sistemos nėra iki galo paruoštos“, – pripažino ūkininkų pora.

Anot jų, sausra kenkia visoms daržovėms, jos paprasčiausiai nedygsta, kol sausa.

„Vėlai pasėjome burokėlius ir morkas, tai jie net nesudygo. Kukurūzai buvo pasėti giliau, jie dygsta, bet drėgmės irgi trūksta. Porus pasodinome daigais, bet juos vis tiek reikia laistyti. O žemė sausa tarsi pelenai. Šiltnamiuose pomidorus, paprikas visada reikia laistyti.

Netrukus sodinsime kelis šimtus moliūgų daigų, juos reikės laistyti žymiai daugiau nei įprastai“, – vardijo Edmundas ir Aistė.

Pardavinėja be tarpininkų

Ūkininkai tikino, kad daržoves parduoda tiesiai vartotojams be tarpininkų.

„Darome daržovių krepšelius, kuriuos žmonės gali įsigyti. Sausra kažkiek juos pabrangins, daržovės bus brangesnės. Viskas susideda, laistymas, elektra, siurbliai ir t. t. Juk ir darbas kainuoja, dabar dvigubai daugiau darbo nei anksčiau.

Daržoves vežame klientams į Kauną ir Vilnių, krepšelis daržovių atsieina apie 30 eurų. Krepšelio daržovių sudėtis priklauso nuo sezono. Kokias daržoves turime, skelbiame savo paskyroje socialiniame tinkle ir žmonės gali užsisakyti“, – pasakojo ūkininkai.

Jie tikino, kad daržoves sėja gana vėlai, todėl ir derlius būna vėlyvesnis, jis prasideda liepos viduryje.

„Krepšelio daržovių svoris svyruoja nuo 8 kg iki 10 kg. Kartais klientai daržovių pageidauja ir dar daugiau.

Orientuojamės į kokybę neauginame hibridinių pomidorų veislių. Jų skonis visai kitoks negu prekybos centrų pomidorų, kur jų skonis visų vienodas. Mūsų daržovės kažkiek brangesnės, tačiau viskas atsiremia į skonį ir kokybę. Daržoves skiname iš vakaro, todėl klientai kitą dieną gauna šviežią produkciją“, – sakė Edmundas ir Aistė.

Laukia šviežio derliaus, bet bijo kainų

„CropLife Lietuva“ atliktas tyrimas parodė, kad 38 proc. gyventojų sezoninių vaisių, uogų ir daržovių laukia pirmiausia dėl to, kad jos pasižymi geresniu skoniu, kas penktas gyventojas – dėl jų sveikumo.

Tačiau 34 procentams šalies gyventojų Lietuvoje užaugintos daržovės, vaisiai ir uogos atrodo esančios brangesnės nei importuotos iš užsienio.

Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas Martynas Laukaitis tikino, kad daržovių kainą lemia dėmesys kokybei ir gamta.

„Jeigu orai palankūs, ūkininkai gauna didesnį derlių ir maisto savikaina yra mažesnė, todėl ir vartotojui jis kainuos pigiau, tačiau jeigu orai nepalankūs – kaina natūraliai auga dėl menkesnio derliaus.

Be to, kainuoja ir šalies ūkininkų dėmesys kokybei – Lietuvos ūkininkai, palyginus su kitų Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkiu, ūkininkauja natūraliau – naudoja 2–3 kartus mažiau augalų apsaugos produktų, taip pat kiek įmanoma mažiau trąšų – dėl to derlius būna kokybiškesnis“, – sakė daržovių augintojų atstovas.

Anot jo, dabartinis oras nelepina, nes sausra jau kenkia visoms daržovėms.

„Ūkius išgelbės tik laistymo sistemos, jos leidžia užauginti daržoves, nors jų savikaina išauga. Ūkininkai užauginti daržoves kainuos brangiau, tačiau jie negali reguliuoti kainų, jas reguliuoja rinka.

Jeigu rinkose truks produkcijos, daržovės bus brangesnės“, – įspėjo daržovių augintojų atstovas.

Tačiau jis įvardijo, kada galima tikėtis ir mažesnių kainų.

„Kainą visada lemia produkto užauginimo savikaina. Tam, kad ūkininkas išaugintų ankstyvų šviežių bulvių, reikalingos didesnės investicijos – turi jas sodinti anksčiau, prieš tai sudaiginęs į šaltesnę žemę, apdengti dviem plėvelės sluoksniais, sumontuoti rūko sistemą, kad apsaugotų nuo šalnų. Tai iškelia savikainą.

Tuo metu atšilus orams, kai bulvę galima tiesiog sodinti laukuose, jos užauginimo savikaina ir galutinė kaina vartotojui yra natūraliai mažesnė. Todėl sezono įkarštyje kainos ir yra linkusios sumažėti“, – aiškino M. Laukaitis.

Vardijo sausros žalą ir nuostolius

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius tikino, kad sausra jau pakenkė tiek pasėliams, tiek daržovėms ir kitiems augalams.

„Šiuo metu imamas pats pirmasis žolės derlius, ūkininkai pradėjo ruošti pašarus. Kai kuriose Lietuvos regionuose pirmoji žolė yra mažesnė net 70 proc. palyginti su normalių metų žole. Žolei įtaką padarė ne tik sausra, bet ir ilgas bei šaltas pavasaris.

O kokią įtaką derliui darys šiuo metu prasidėjusi sausa, sunku pasakyti. Priklausys, ar sulauksime kažkiek lietaus ar ne. Tačiau jau dabar matome, kad sausra labiausiai pakenks vasarinėms kultūroms. Kai pavasarį vyko sėja, saulė ir vėjas išgarino vandenį, be to, tuo laikotarpiu augalų šaknų sistema yra silpnesnė“, – komentavo ūkininkų atstovas.

Anot jo, ūkininkai skaičiuoja, kad šiemet derlius bus 20 proc. mažesnis nei buvo tikėtasi.

„Nuostolių patirs ne tik javų, bet ir daržovių augintojai. Ypač tie, kurie neturi laistymo sistemų. Ankstyvųjų daržovių derliui sausra tikrai pakenks“, – pastebėjo. R. Juknevičius.

Jis skaičiavo, kad sausra turės įtakos derliaus savikainai.

„Tačiau tendencijas matome kitokias. Išaugus savikainai, kainos krenta dėl to, kad pragyvenimo lygis nedidėja ir žmonės ima taupyti. Todėl pirkėjai vietoje brangesnių produktų renkasi pigesnius.

Geras pavyzdys braškių derlius, atvežtinės dvigubai pigesnės nei lietuviškos. Įsibėgėjus braškių sezonui, galėsime palyginti, ką renkasi pirkėjai brangesnes lietuviškas, ar pigesnes atvežtines“, – kalbėjo ūkininkų atstovas.