Dėl sausros jau skaičiuoja nuostolius: šie metai bus labai sunkūs, dalies derliaus gali ir nebūti

Pasak specialistų, produkcijos kainą reguliuoja pasiūla ir paklausa. Vienintelė ūkininkų viltis yra užsitęsusi sausra ir mažesnis derlius JAV ir Europoje. Tik mažesnė pasiūla gebėtų pakelti grūdų kainą.

Skaičiuoja nuostolius

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos tarybos narys Ignas Hofmanas sakė, kad ūkininkai jau mato sausros padarinius.

„Labiausiai kenčia vasariniai javai ir rapsas, pupos. Mažiau kenčia žieminiai javai.

Vizualiai matome pasekmes, augalai nebeauga, keičiasi jų spalva. Nebevyksta vandens apytaka, nebeužtenka drėgmės, kad augalai galėtų pasiimti reikalingas medžiagas. Vasariniai javai jau merdi, jeigu sausa tęsis ir toliau ims merdėti ir žieminiai javai“, – įspėjo grūdų augintojas.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, žieminių rapsų derliaus tikriausiai nebebus.

„Matome, kad jis nėra aukštas, neišsišakojęs, koks turėtų būti. Rapsas suvargo nuo pavasarinių šalnų. Nespėjo nuo jų atsigauti ir atėjo sausra. Padėtis yra įtempta. Žinoma, jeigu palis, situacija pasikeis, bet jeigu ir toliau tęsis sausra, viskas eis tik blogyn.

REKLAMA

Didelio derliaus ūkininkai nebeturės, tai matome jau dabar. Nors ir palytų, bet šalnos ir sausra savo pasekmes jau paliko. Derlius šiemet bus mažas“, – sakė I. Hofmanas.

Netrukus bus skelbiama oficiali sausra?

Žemės ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai“ grūdų supirkimo-pardavimo vadybininkas Tadas Černiavskis taip pat teigė, kad sausra ūkininkams nuostolių jau padarė.

„Vyraujant sausiems be kritulių orams, drėgmės kiekis dirvožemyje mažėja. Ypač dirvos paviršiuje. Ši aplinkybė lemia nepalankias sąlygas augalų augimui ir vystymuisi tiek žieminiams, tiek vasariniams lauko augalams. Artimiausios orų prognozės taip pat nežada kritulių.

REKLAMA

REKLAMA

Tikriausiai pagal kritulių kiekį savivaldybės artimiausiu laiku pradės skelbti – sausras. Dėl sausros javų derlius mažėja ir bus mažesnis, nei tikėtasi. Daugiausia įtakos ji turės vasariniams javams (vasariniai kviečiai, pupos, žirniai, miežiai). Kokie derliaus nuostoliai bus, kol kas sunku pasakyti, nes neaišku kiek ilgai nebus lietaus. Javų derliaus nuostoliai gali būti iki 30 proc. mažesni, jeigu ir toliau nelis – nuostoliai didės“, – komentavo žemės ūkio specialistas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Grūdų kainos kritusios

I. Hofmanas skaičiavo, kad grūdų kainos šiuo metu yra kritusios beveik per pusę, palyginti su buvusiomis Rusijos invazijos į Ukrainą pradžioje.

„Kainos nukrito 40 proc. Tačiau grūdai yra biržinė prekė, vien lietuvių ūkininkai jų kainos nelemia.

Girdime, kad Amerikos, Europos regionuose, kurie užaugina daug grūdų, irgi sausra. Todėl kaina gali kilti. Tačiau kol kas kainos žemumose. Sunku pasakyti, kaip keisis kainos. Tačiau Lietuvos ūkininkams šie metai bus labai sunkūs. Jie auginamų grūdų labai aukšta savikaina, nes jie pirko trąšas 4 kartus didesnėmis kainomis. Jeigu jie už trąšas mokėjo 900 eurų, dabar jos kainuoja apie 250 eurų“, – komentavo I. Hofmanas.

REKLAMA

Anot T. Černiavskio, dėl sausros bus ne tik mažesnis javų derlius, bet nukentės ir kokybiniai rodikliai.

„Blogesnė kokybė mažins grūdų kainas. Grūdų kainą lemia pasaulinės grūdų kainos. Kainos pasaulyje šiemet, palyginti su prieš metus buvusiomis, yra sumažėjusios perpus. O šiuo metu Lietuvoje esanti sausra, grūdų kainai įtakos neturės, arba turės labai mažai.

Ūkininkams šiuo metu yra labai sudėtinga situacija, nes investicijos į pasėlius padarytos didelės (dėl buvusių brangių trąšų ir augalų apsaugos priemonių, brangaus dyzelino ir kt.), grūdų kaina nukritusi, o derlius bus mažesnis“, – komentavo T. Černiavskis.

REKLAMA

Anot I. Hofmano, dabar kainų atžvilgiu kyla daug klaustukų.

„Gal kainos pakils, gal sausra baigsis. Labai daug klaustukų. Be to, neaišku kokie orai bus derliaus nuėmimo metu. Dabar sausra, o rudenį gali prasidėti lietingas periodas. Šis scenarijus būtų pats blogiausias. Žemės ūkis yra tokia sritis, kuri priklausoma nuo gamtos aplinkybių. Žmonėms, kurie su tuo nesusiduria, atrodo, kad ūkininkai visą laiką skundžiasi. Tačiau labai retai sukrenta tinkamos oro sąlygos, kai reikia lietaus – saulė šviečia, o kada reikia saulės – lyja“, – grūdų augintojas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuo sausros kenčia visi, ne tik grūdininkai

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius tikino, kad sausra jau pakenkė tiek pasėliams, tiek daržovėms ir kitiems augalams.

„Šiuo metu imamas pats pirmasis žolės derlius, ūkininkai pradėjo ruošti pašarus. Kai kuriose Lietuvos regionuose pirmoji žolė yra mažesnė net 70 proc., palyginti su normalių metų žole. Žolei įtaką padarė ne tik sausra, bet ir ilgas bei šaltas pavasaris.

REKLAMA

O kokią įtaką derliui darys šiuo metu prasidėjusi sausra, sunku pasakyti. Priklausys nuo to, ar sulauksime kažkiek lietaus, ar ne. Tačiau jau dabar matome, kad sausra labiausiai pakenks vasarinėms kultūroms. Kai pavasarį vyko sėja, saulė ir vėjas išgarino vandenį, be to, tuo laikotarpiu augalų šaknų sistema yra silpnesnė“, – komentavo ūkininkų atstovas.

Anot jo, ūkininkai skaičiuoja, kad šiemet derlius bus 20 proc. mažesnis nei buvo tikėtasi.

„Nuostolių patirs ne tik javų, bet ir daržovių augintojai. Ypač tie, kurie neturi laistymo sistemų. Ankstyvųjų daržovių derliui sausra tikrai pakenks“, – pastebėjo. R. Juknevičius.

REKLAMA

Jis skaičiavo, kad sausra turės įtakos derliaus savikainai.

„Tačiau tendencijas matome kitokias. Išaugus savikainai, kainos krenta dėl to, kad pragyvenimo lygis nedidėja ir žmonės ima taupyti. Todėl pirkėjai vietoje brangesnių produktų renkasi pigesnius.

Geras pavyzdys braškių derlius, atvežtinės dvigubai pigesnės nei lietuviškos. Įsibėgėjus braškių sezonui, galėsime palyginti, ką renkasi pirkėjai brangesnes lietuviškas, ar pigesnes atvežtines“, – kalbėjo ūkininkų atstovas.