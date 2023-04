Dėl išaugusių kainų kiaušinių ant Velykų stalo šiemet gali būti mažiau

Parduotuvėse siūlomi balto lukšto ant kraiko laikomų, visų kategorijų rudo lukšto, taip pat ekologiškus vištų ir putpelių kiaušiniai, kurių kainos – gerokai didesnės nei pernai ir siekia nuo 1,35 iki 3,99 euro. Šiemet, kitaip nei pernai, vėl į Lietuvą tiekiami pigesni kiaušiniai iš Ukrainos.

Augančios kainos gali paveikti pardavimus

Prekybininkai skaičiuoja, kad artėjant Velykoms kiaušinių pardavimai šokteli kelis kartus, o populiariausi – balto lukšto kiaušiniai. Visgi kai kurie ekspertai sako, kad dėl išaugusių kainų šiemet per Velykas kiaušinių vartojimas gali būti kuklesnis nei įprastai.

„Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva BNS sakė, kad pasitinkant Velykas labiausiai auga balto lukšto vištų ir putpelių kiaušinių pardavimai – ši tendencija vyrauja jau keletą metų. „Lidl“ parduotuvėse įprastai būna tik rudo lukšto kiaušiniai, tačiau prieš Velykas atsivežama ir baltų kiaušinių, kurie būna populiaresni.

„Žmonės juos labiau renkasi marginimui“, – BNS sakė „Lidl Lietuvos“ atstovė Lina Skersytė.

„Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė sakė, kad per Velykas, palyginti su eilinėmis dienomis ar žiemos šventėmis, kiaušinių pardavimai šokteli kelis kartus. „Rimi“ atstovė teigė, kad pardavimai auga 2-3 kartus, tuo metu „Norfos“ tinklas skaičiuoja 10 kartų augančius pardavimus.

Pasak V. Budrienės, pirkėjams balto lukšto kiaušinių norėtų pasiūlyti ir daugiau, bet stringa tiekimas.

„Plėstumėme jų distribuciją per daugiau parduotuvių, tačiau susiduriame vėl su ta pačia problema – tokių kiaušinių augintojų itin mažai, dėl jų kovoja daug pardavėjų, nėra garantijos, kad bus užtikrintas stabilus tiekimas“, – aiškino ji.

Kainas stebinčio portalo „Pricer“ maisto krypties vadovas Petro Čepkauskas sako, kad šiemet kiaušiniai kainuoja apie 60 proc. brangiau negu pernai, kai vidutiniškai jie kainavo 1-1,10 euro, o dabar – apie 1,8 euro. Už balto lukšto kiaušinius dabar parduotuvėse prašoma 1,35-1,39 euro, o pernai – 79-89 centų.

Portalas produktukainos.lt rodo, kad narvuose laikomų L dydžio 10 vištų kiaušinių didžiuosiuose prekybos tinkluose pernai kovo 21–27 dienomis vidutiniškai kainavo 1,59 euro arba 58,4 proc. pigiau negu šiemet tuo pačiu metu, kai jų kaina siekia iki 2,52 euro, o M dydžio brango 46,2 proc. – nuo 1,32 euro pernai iki 1,93 euro šio kovo pabaigoje.

„Norfos“ atstovas Darius Ryliškis prognozuoja, kad šiemet pardavimai išliks pernykščio lygio. Tuo tarpu P. Čepkauskas neatmeta galimybės, kad kiaušinių šiemet per Velykų laikotarpį gali būti parduodama mažiau negu pernai. Anot jo, tą gali lemti išaugusi kiaušinių kaina, be to, pernai jų daugiau žmonės įsigijo, nes buvo pirmieji atsivėrimo po pandemijos metai, gyventojai būrėsi švęsti, išlaidavo.

„Šiemet, be kita ko, per mokinių atostogas daug žmonių per Velykas išvyks atostogauti ir Lietuvoje nešvęs. Pernai viešasis maitinimas dar buvo sustingęs, o šiemet atsigavo, siūlo viską, ką reikia padėti ant Velykų stalo, todėl dalis žmonių į parduotuves neis ir patys namuose nieko negamins“, – teigė P. Čepkauskas.

Kredito biuro „Creditinfo Lietuva“ verslo plėtros ir strategijos vadovė Jekaterina Rojaka taip pat mano, kad dėl išaugusių kainų šiemet net ir per Velykas kiaušinių ir paukštienos vartojimas prognozuojamas kuklesnis nei įprasta.

Visgi „Iki“ atstovė sako, kad ir brangstant kiaušiniams, jų neperkama mažiau. Pasak jos, per metus kiaušinių pardavimai „Iki“ tinkle augo 3,2 proc., o tai, anot jos, gali lemti ir „instagraminių pusryčių“ mados: „Kiaušiniai yra skaniai pateikiami, siūlomi įvairiausi receptai su jais“.

Grįžo kiaušiniai iš Ukrainos

Praėjusiais metais dėl karo Ukrainoje buvo sutrikęs kiaušinių tiekimas iš šios šalies, tačiau šiemet į kai kuriuos tinklus jie grįžo.

Pasak V. Budrienės, Ukraina prieš karą buvo viena didžiausių kiaušinių tiekėjų. Dabar jų kiekis apmažėjęs, tačiau „Iki“ Velykoms atsivežė baltų kiaušinių iš centrinės Ukrainos. Iš šios šalies kiaušinius žadama vežtis ir po Velykų.

„Dėl prasidėjusio Rusijos karo Ukrainoje buvo apskritai nutrūkęs kiaušinių tiekimas. Jis tik dabar atsistato“, – sakė V. Budrienė.

„Lidl“ ukrainietiškų kiaušinių nuolat nesiūlo, tačiau sako, kad kartais jų parduoda specialių pasiūlymų metu.

„Šiuo metu asortimente turime baltų ukrainietiškų kiaušinių, jų kaina už dešimties vienetų dėžutę – 1,39 euro“, – nurodė įmonės atstovė.

Tuo metu „Rimi“ atstovė teigė, kad nors Ukrainos ūkiai gali pasiūlyti kiaušinių patraukliomis kainomis, tačiau Ukrainai nesant Europos Sąjungos šalimi, jos gamintojai negalėjo gauti reikiamų sertifikatų, todėl reikalingas papildomas auditas.

„Tačiau ateityje, įvykdę reikiamus auditus, greičiausiai galėsime pasiūlyti produkcijos ir iš šios šalies. Didžioji dauguma „Rimi“ siūlomų kiaušinių yra lietuviški“, – nurodė „Rimi“.

Dabar Lietuvoje veikia 62 įmonės, auginančios vištas kiaušiniams. Dauguma smulkios ir vidutinės, didžiausioje, „Vilniaus paukštyne“, dirba 1237 darbuotojai, „Kaišiadorių paukštyne“ – keturiskart mažiau, „Vievio paukščiuose“ – dešimt.