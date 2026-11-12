Dėl degalų kainų – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienį svyravo nuo 2,08 euro iki 2,35 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,18 euro ir buvo 0,41 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,20 euro).
LEA: benzino ir dyzelino kainos Lietuvoje toliau mažėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Ukmergėje bei „Neste“ tinklo degalinėje Vilniuje, kur litras šių degalų atsiėjo 2,08 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota trylikoje „Viada“ tinklo degalinių bei „Circle K“ tinklo degalinėje Ukmergės rajone. Pastarosiose dyzelinas kainavo 2,35 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,64 euro iki 1,98 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,78 euro ir buvo 1,62 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,81 euro).
Pigiausias benzinas ketvirtadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Ukmergėje – 1,64 euro, o didžiausia jo kaina, siekusi 1,98 euro, fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,89 euro iki 1,14 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 1,03 euro ir buvo 0,41 proc. didesnė nei trečiadienį (1,02 euro).
Už mažiausią kainą įsigyti SND gyventojai ketvirtadienį galėjo V. Marcinkevičiaus degalinėje Šilutės rajone. Tuo metu didžiausia SND kaina buvo „Kriketas“ degalinėje Trakuose, kur litras dujų kainavo 1,14 euro.
Didmeninė benzino kaina lapkričio 11 dieną Lietuvoje buvo 1,55 euro, o dyzelinas kainavo 1,96 euro. Brent naftos kaina rinkoje lapkričio trečiadienį siekė 92,8 JAV dolerio už barelį.