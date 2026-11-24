Kaip BNS pranešė bendrovė, didžioji dalis kompensacijų jau išmokėta, o kai kuriais atvejais laukiama tik trūkstamų duomenų.
„Didžioji dalis gyventojų prašymus dėl tiesioginių nuostolių pateikė per ESO savitarną užpildydami specialią kompensacijų formą. Tačiau registravome ir įprastu paštu gautus prašymus, o klientų aptarnavimo centro specialistai telefonu konsultavo klientus ir kai reikėjo padėjo užpildyti prašymus“, – komentare BNS teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
ESO spalio pabaigoje skaičiavo, kad gali būti išmokėti apie 7 mln. eurų, o Finansų ministerija dar anksčiau prognozavo apie 6 mln. eurų.
Įmonės teigimu, iki šiol gauta virš 12 tūkst. prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius, iš jų daugiau nei 8 tūkst. jau išnagrinėta – klientams išmokėta 1,2 mln. eurų.
Beveik 1,8 tūkst. prašymų atmesta, nes pagal turimus duomenis elektros vartotojai neturėjo trumpiau nei 72 valandas, dar daugiau nei 2 tūkst. prašymų nagrinėjimas sustabdytas – laukiama trūkstamų dokumentų ar papildomos informacijos iš klientų, o šiuo metu nagrinėjami 75 prašymai.
Didžiausią prašymų dalį sudaro nuostoliai dėl sugadintų maisto produktų ir išlaidos generatoriams, įskaitant jų nuomą, įsigijimą ar kuro sąnaudas.
Kompensuojant tiesioginius nuostolius išmokama iki 220 eurų, kai elektros tiekimo atkūrimas truko 3–6 paras, iki 440 eurų – 7–13 parų, ir iki 660 eurų – 14 ar daugiau parų.
Tuo metu įstatymais numatytoms ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintoms išmokoms, kurias gaus apie 56,6 tūkst. tiek privačių, tiek verslo klientų, elektros neturėjusių daugiau nei 72 valandas, numatoma išmokėti dar apie 5,47 mln. eurų.
Išmokų sulaukė dar ne visi
ESO teigimu, iki šiol jau išmokėta 3,99 mln. eurų šių kompensacijų (31,7 tūkst. gavėjų), o dar 82 tūkst. eurų (795) bus išmokėta artimiausiu metu.
Šiuo metu išmokėti dar 1,38 mln. eurų 24 tūkst. gavėjų trūksta duomenų arba patikslinimų. Dar 145 atvejais mokėjimai sustabdyti dėl tikslintinų banko sąskaitų duomenų.
Papildomai atlikus vertinimą nustatyta, kad kompensacijos priklauso dar 468 klientams, kuriems papildomai apskaičiuota beveik 39 tūkst. eurų.
VERT patvirtintą kompensaciją sudaro 30 proc. fiksuota sumokėtų mokesčių dalis bei papildoma 0,7 proc. dedamoji už kiekvieną pavėluotą valandą. Dėl šios kompensacijos klientams kreiptis nereikia – ji apskaičiuojama ir išmokama automatiškai.
Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970 metų. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. klientų. Paskutiniams elektra buvo vėl tiekiama po trijų savaičių.