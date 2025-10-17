Daugiau nei 20 mln. eurų nuostolių pernai Lietuvoje patyrė septynios įmonės

Didžiausius – 687 mln. eurų– grynuosius nuostolius pernai patyrė naftos perdirbimo įmonė „Orlen Lietuva“, pagal apyvartą stambiausia šalies bendrovė. Antra sąraše – investicijų valdymo įmonė „Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings II“, pernai patyrusi 49,4 mln. eurų nuostolių. Trečia – 36,4 mln. eurų nuostolių pernai patyrusi „Helmont Group“, užsiimanti konsultacine ir verslo valdymo veikla.
Anot portalo, kai kurias įmones į nuostolį gramzdino nepalankiai susiklosčiusi rinkos ir geopolitinė situacija, kai kurių nuostoliai užfiksuoti dėl apskaitos niuansų, dar kitų – dėl sparčios plėtros.