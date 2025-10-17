Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Daugiau nei 20 mln. eurų nuostolių pernai Lietuvoje patyrė septynios įmonės

2025-10-17 07:36 / šaltinis: BNS
2025-10-17 07:36

Daugiau nei 10 mln. eurų grynųjų nuostolių pernai patyrė iš viso 18 Lietuvos įmonių, septynių iš jų pernykščiai nuostoliai viršijo 20 mln. eurų, skelbia Lietuvos bendrovių, pernai patyrusių didžiausius grynuosius nuostolius, 30-uką sudaręs portalas „Verslo žinios“.

0

Didžiausius – 687 mln. eurų– grynuosius nuostolius pernai patyrė naftos perdirbimo įmonė „Orlen Lietuva“,  pagal apyvartą stambiausia šalies bendrovė. Antra sąraše – investicijų valdymo įmonė „Thermo Fisher Scientific Vector Senior Holdings II“, pernai patyrusi 49,4 mln. eurų nuostolių. Trečia – 36,4 mln. eurų nuostolių pernai patyrusi „Helmont Group“, užsiimanti konsultacine ir verslo valdymo veikla. 

Anot portalo, kai kurias įmones į nuostolį gramzdino nepalankiai susiklosčiusi rinkos ir geopolitinė situacija, kai kurių nuostoliai užfiksuoti dėl apskaitos niuansų, dar kitų – dėl sparčios plėtros.

indeliai.lt

