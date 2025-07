„Darnu Group“: sostinėje parduota dvigubai daugiau butų nei prieš metus

„Darnu Group“ duomenimis, šių metų antrąjį ketvirtį ekonominės ir vidutinės klasės būstai sudarė po 46 proc. visų pardavimų. Ekonominės klasės dalis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 8 proc. punktais, o vidutinės – tiek pat išaugo. Tuo metu aukštos klasės būstai sudarė 8 proc. visų pardavimų, o tai 1 proc. punktu daugiau nei prieš metus.

Skelbiama, kad nuo metų pradžios buvo parduoti 2776 butai, iš jų 1229 – per antrąjį metų ketvirtį. Balandžio mėnesį sostinėje įsigyti 406, gegužę – 484, o birželį – 339 butai.

„Tai – geriausias rezultatas nuo 2021 m. prieš prasidedant nekilnojamojo turto rinkos stagnacijai. Šių metų pirmo pusmečio pirminės rinkos pardavimų skaičius du kartus didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Per pirmą 2025 m. pusmetį parduoti butai jau sudaro 89 proc. visų praėjusių metų pardavimų“, – pranešime cituojamas „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.

Bendrovės duomenimis, šiuo metu Vilniaus pirminėje rinkoje siūloma 4470 butų – 5,4 proc. daugiau nei prieš metus. Iš jų 14 proc. sudaro aukštos klasės būstai, 42 proc. – vidutinės klasės, o 44 proc. – ekonominės klasės butai.

Vidutinė butų kaina sostinėje balandžio–birželio mėnesiais siekė 3,6 tūkst. eurų už kvadratinį metrą – 6,7 proc. daugiau nei prieš metus. Mažiausiai kilo aukštos klasės būstų kainos – 2,4 proc., iki 6400 eurų už kvadratinį metrą. Tuo metu ekonominės klasės butų kaina augo 5 proc. ir siekia 3040 eurų/kv. m, o vidutinė – 6 proc., iki 4063 eur/kv. m.

Anot bendrovės, gerėja ir pačių gyventojų galimybės įsigyti būstą.

„Finansų institucijos skaičiuoja, kad per metus įperkamas plotas padidėjo 26,3 proc. ir siekia 62,6 kv. m, o būstui išduodamų paskolų kiekis, atmetus refinansavimą ir lyginant su praėjusiais metais, yra išaugęs beveik dvigubai. Šiai dinamikai reikšmingiausią įtaką daro ne tik augantys atlyginimai, bet ir stipriai švelnėjančios skolinimosi sąlygos, kurios, prognozuojama, iki metų pabaigos pagerės dar labiau, kuomet EURIBOR pasieks 1,5 proc. lygį“, – nurodo M. Čiplys.

Be to, šiuo metu rinkoje yra pastebimas pardavimų tempas, kuris siekia apie 460 butų per mėnesį. Tuo metu 2018–2019 m. Vilniaus pirminės rinkos rodikliai siekė apie 5 tūkst. butų pardavimų per metus.