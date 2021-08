Darbuotojai skundžiasi sulaukę grasinimų, kad nesiskiepiję bus atleisti – darbdaviai ramina

Savo ruožtu darbuotojų atstovai sako nesuprantantys, kodėl reikia taip gąsdinti žmones. Visgi kai kurie darbdavių atstovai sako palaikantys nenorinčių skiepytis darbuotojų atleidimo idėją.

Išgirdo užuominų

Ne didmiestyje esančios vienos „Maximos“ darbuotojas, prašęs likti neįvardytas, pasakojo, kad visai neseniai vadovai susikvietė darbuotojus ir aiškiai pasakė: jeigu kas nors nesiskiepys, tie bus atleisti iš darbo. Tačiau tinklo komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė sako, kad pagrindo tokioms kalboms nėra.

„Nepasiskiepijusių darbuotojų atleidimas nėra įtvirtintas jokiuose teisės aktuose, todėl tokios kalbos neturi jokio pagrindo. Nuolatos kalbamės su savo darbuotojais apie vakcinacijos svarbą ir palaikome kolegas, kurie pasiskiepija“, – sako Ernesta Dapkienė.

Tinklo atstovė prideda, kad šiuo metu per 8,5 tūkst. tinklo darbuotojų jau yra pasiskiepiję pirmąja vakcinos doze.

„Turime kolektyvų, kuriuose beveik 100 proc. yra pasiskiepijusių. Galimą imunitetą nuo COVID-19 jau turi 74 proc. aktyviai dirbančių darbuotojų. Šis rezultatas mus džiugina, o besiskiepijančių nuo COVID-19 darbuotojų skaičius didėja kasdien“, – sako E. Dapkienė.

Ji prideda, kad pasiskiepiję darbuotojai sulaukia ir dovanų – 10 eurų vertės „Eurovaistinės“ dovanų kuponus. E. Dapkienė tai įvardija kaip simbolinę padėką.

Visgi ji atkreipia dėmesį, kad Šiuo metu pagal Vyriausybės nutarimą prekybos sektoriaus darbuotojams, kurie nėra pasiskiepiję ar persirgę COVID-19 liga, yra numatytas privalomas periodinis testavimas. O jo atsisakius ar dėl kitų priežasčių neatlikus, darbuotojas gali būti laikinai nušalintas nuo darbo.

„Tačiau kol kas to neprireikė“, – sako E. Dapkienė.

Atleidimo nesvarsto

„Iki“ prekybos tinklo atstovė žiniasklaidai Vaida Budrienė patikina, kad nepasiskiepijusių žmonių atleisti iš darbo „tikrai šiuo metu nesvarstome“.

„Tai yra kiekvieno žmogaus laisvas sprendimas – skiepytis ar ne nuo COVID-19.

Kita vertus, mes kaip darbdavys palaikome plačią vakcinacijos kampaniją. Nuo pat pradžių, tik prasidėjus masinei vakcinacijai darėme švietėjišką vidinę komunikaciją apie skiepus nuo COVID-19“, – sako V. Budrienė.

Atstovė prideda, kad šiuo metu, Statistikos departamento duomenimis, tinklo darbuotojų imunizacijos lygis siekia 70–79 proc.

„Aišku, įtakos spartesniam skiepijimui padarė ir priimtas teisės aktas dėl privalomo testavimo kas 7–10 dienų“, – sako V. Budrienė.

Jai antrina ir „Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė.

„Apie galimą atleidimą šiuo metu nėra nesvarstoma, darbuotojai yra skatinami skiepytis ir didžioji dalis tai jau padarė arba planuoja padaryti, o kiti darbuotojai elgsis pagal reikalavimus“, – sako atstovė.

Jos teigimu, imunitetą turi 70–79 proc. tinklo darbuotojų. Tinklas pasiskiepijusiems darbuotojams teikia ir padėkos dovanas – gertuvę, rankšluostį arba paplūdimio krepšį.

Skiepytis ragina informacijos teikimu

„Norfos“ atstovas žiniasklaidai Darius Ryliškis sako, kad tinkle šiuo metu bendras pasiskiepijusių lygis yra panašus kaip ir visoje Lietuvoje, bet planų atleidinėti nepasiskiepijusius darbuotojus tinklas taip pat neturi.

„Priverstinio skiepijimo pas mus nėra, yra nustatytas tik testavimas, kaip įstatymuose. (...) Darbuotojai informuojami, kad, kas gali dėl sveikatos, tai jau pasiskiepytų. Viskas per informavimą, švietimą“, – sako D. Ryliškis.

„Rimi“ tinklo atstovė Gabrielė Šerėnienė naujienų portalui tv3.lt taip pat pasakoja, kad organizacijos viduje vyksta nuolatinis darbuotojų informavimas, padedant jiems suprasti situaciją.

„Suprantame, kad kiekvieno situacija yra skirtinga ir stengiamės mūsų žmonėms užtikrinti sąlygas tęsti darbą.

Jei darbuotojas nenori testuotis šiuo metu, jis su vadovu gali tartis dėl neapmokamų atostogų, dėl kasmetinių atostogų ir tokiu būdu skirti šį laiką sprendimo, ką toliau daryti, priėmimui. Nušalinimas nuo darbo bus paskutinė priemonė, jei darbuotojas atsisakys laikytis įstatymų. Atleidimų neplanuojame“, – laiške rašo G. Šerėnienė.

Tinkle pasiskiepijusių darbuotojų, SD duomenimis, yra taip pat 70–79 proc.

Būtinybės drastiškoms priemonėms – nėra

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad premjerei Ingridai Šimonytei pasiūlius, kad sąmoningai apsisprendę nesiskiepyti žmonės galėtų būti nušalinti nuo darbo, profesinės sąjungos teigė nematančios būtinybės imtis tokių drastiškų priemonių.

Pasak Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės, tokia tvarka dalį neapsisprendusių dėl skiepo žmonių nublokštų į „antivakserių“ pusę, o darbdaviams gali būti sunkiau rasti darbuotojų.

„Taip išeina, kad ateinant pokalbiui dėl darbo pirmas klausimas bus, ar tu pasiskiepijai, ir pagal tai darbuotojas bus vertinamas. Atrodo ganėtinai keistai, matant besiskiepijančių skaičius. Tikrai nesame blogiausioje situacijoje, lyginant su Europos Sąjunga, kodėl reikia taip desperatiškai gąsdinti žmones, visiškai nesuprantama“, – BNS sakė I. Ruginienė.

Anot jos, būtų logiška, jei nepasiskiepijusiems žmonėms būtų apribotos kai kurios nebūtinos paslaugos, pramogos, o ne galimybė dirbti.

Pasak jos, dalis nepasiskiepijusiųjų yra persirgę, be to, kai kurie kol kas negali to padaryti, nes dirba ilgas darbo valandas.

„Šitos galimybės dar nesame apsvarstę, bet visus nepagrįstai dedame į „antivakserių“ grupę nesiaiškindami priežasčių. Nesuprantu, kas darosi su mūsų valdžia, galbūt reikėtų ieškoti kitų galimybių visą tai pasiekti“, – sakė I. Ruginienė.

Darbdaviai siūlo ieškoti alternatyvų nesiskiepijančių darbuotojų nušalinimui

Darbdaviai yra linkę palaikyti valdžios siūlymą griežčiau reaguoti į nuo koronaviruso nesiskiepijančius darbuotojus, pavyzdžiui, nušalinti juos nuo pareigų, tačiau pabrėžia, kad reikia ieškoti ir tokio sprendimo alternatyvų bei nuspręsti, kas bus daroma su nuo darbo nušalintais asmenimis,

Kitaip, pasak darbdavių atstovų, ne tik ims trūkti darbuotojų, bet ir galima sulaukti neigiamos darbuotojų reakcijos – maištų, teisinių ginčių.

„Mes visada sakėme, kad reikia alternatyvos – jeigu žmogus gali įrodyti, kad jis neužsikrėtęs, testuojasi net už savo pinigus, ta alternatyva turi būti“, – BNS teigė Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas.

Kitaip, pasak jo, tokiais nušalinimais bus supriešinta visuomenė ir ji gali kilti protestai.

„Labai supriešinsime visuomenę ir kitas dalykas – turėsime įtampą su darbuotojais, kurių dabar ir taip trūksta. (...) Jeigu turėtume darbuotojų perteklių, būtų gerai. Bet mes jų dabar visose pakampėse ieškome“, – teigė jis.

D. Arlauskas prognozuoja ir neigiamas darbuotojų reakcijas.

„Gali žmonės išeiti ir į gatves. Matome, koks visuomenėje nusiteikimas“, – BNS tvirtino darbdavių atstovas.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius BNS sakė, kad palaiko nesiskiepijančių darbuotojų nušalinimo nuo darbo idėją, tačiau pabrėžė, kad reikia ir sprendimų ką daryti su nušalintais darbuotojais.

„Galimybė pakeisti darbuotoją pasiūlant kam kitą darbą pakeičiant jo darbo vietą arba nekontaktinį, nuotolinį, jeigu tokia galimybė egzistuoja. Tai yra pirmoje eilėje, o antroje eilėje, jeigu visgi nėra kitokio darbo pasiūlymo jam, svarstyti, ar išleisti atostogų, ar iš viso paleisti“, – teigė V. Janulevičius.

Pasak jo, tokiu atveju nesiskiepijantis darbuotojas į atostogas būtų išleidžiamas savo sąskaita.

V. Janulevičius sako, kad iki šiol pačios įmonės negali imtis jokių priemonių prieš nesiskiepijančius darbuotojus – įpareigoti dirbti nuotoliniu būdu, perkelti juos į kitas darbo vietas ar išleisti nemokamų atostogų.

„Teisiškai – ne, turime eiti per Ginčų komisiją. Turime galimybę tik atleisti iš darbo ir išmokėti kompensaciją“, – aiškino V. Janulevičius.