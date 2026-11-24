„Kreipiausi į Darbo ginčų komisiją, nes noriu, kad nepriklausoma institucija įvertintų, ar sprendžiant mano darbo užmokesčio klausimą buvo tinkamai taikomi tuo metu galioję Tarybos sprendimai“, – BNS sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Kol posėdis neįvyko, plačiau kreipimosi aplinkybių ji nekomentavo.
Valstybinė darbo inspekcija BNS nurodė, kad ginčas yra kilęs „dėl darbo sutarties sąlygų ir darbo užmokesčio“.
„Detalių atskleisti negalime, ginčas dar neišnagrinėtas“, – teigiama įstaigos atsakyme.
Pakeista atlygio nustatymo tvarka
BNS žiniomis, ginčas yra susijęs su LRT vadovės atlygio nustatymo tvarka, kurią šiais metais pakeitė LRT taryba.
Pastaroji šiemet birželį panaikino nuo 2021 metų galiojusią tvarką, pagal kurią kiekvienais metais M. Garbačiauskaitės-Budrienės darbo užmokestis indeksuotas pagal vidutinio šalies atlyginimo pokytį. Pastaroji tvarka yra viešai prieinama.
2021 metais LRT taryba nustatė M. Garbačiauskaitei-Budrienei 6950 eurų pareiginį atlyginimą „ant popieriaus“ (apie 4,2 tūkst. eurų „į rankas“).
BNS skaičiavimais, vidutinis darbo užmokestis nuo 2021 metų pradžios iki 2025 metų pabaigos augo 66,5 procento. Duomenys apie LRT vadovės atlyginimą šiuo metu nėra viešai prieinami.
Tuo tarpu šių metų balandį LRT taryba patvirtino direktoriaus ir kelių kitų pareigybių atlygio principus ir veiklos aptarimo tvarkos aprašą.
Apraše, kurį BNS pateikė LRT taryba, numatyta, kad sprendimus dėl direktoriaus atlygio priima LRT tarybos pirmininkas, kiekvieną atvejį aptaręs su taryba.
Nustatyta, kad asmens pareiginis atlygis turėtų siekti nuo 80 proc. iki 120 proc. atlygio rinkos medianos ir gali priklausyti nuo darbuotojo profesinės patirties, kvalifikacijos, specifinių žinių, įgūdžių ar kompetencijų, veiklos vertinimo rezultatų.
Taip pat nustatyta, kad metiniai veiklos aptarimo pokalbiai vykdomi vieną kartą per kalendorinius metus.
Šiemet alga nekito
LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS sakė, kad šiemet dar neorganizavo metinio pokalbio su M. Garbačiauskaite-Budriene, nes tik praėjusiame tarybos posėdyje ji pristatė 2027 metų tikslus. Pasak jo, dėl šios priežasties jos atlygis nebuvo dar peržiūrėtas.
Pernai lapkritį Seimas trejiems metams įšaldė LRT finansavimą 2025 metų lygyje – 79,6 mln. eurų, o nuo 2029 metų transliuotojui kasmet būtų skiriama 0,75 proc. surinkto gyventojų pajamų mokesčio ir 0,8 proc. iš akcizo surinktų pajamų.
Tiesa, premjeras Kultūros ministerijai yra pavedęs šią tvarką peržiūrėti.
LRT tarybos ir generalinės direktorės santykiai pašliję jau kuris laikas, M. Garbačiauskaitė-Budrienė yra tarybos pripažinta padariusi pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas.
M. Garbačiauskaitė-Budrienė ir dalis LRT tarybos narių nesutarė, kaip vertinti pernykščius ir šių metų svarstymus keisti transliuotojo valdyseną.
Pernai Seimui priėmus sprendimus dėl įstaigos finansavimo įšaldymo ir prasidėjus svarstymams dėl LRT vadovo atleidimo palengvinimo, M. Garbačiauskaitė-Budrienė pareiškė, kad LRT užvaldyme dalyvauja ne tik valdantieji socialdemokratai bei jų partneriai „Nemuno aušra“, bet ir „didžioji dalis LRT tarybos“.
Sausį M. Jurkynas yra raginęs direktorę trauktis iš pareigų, kai LRT buvo priėmusi sprendimą nekviesti valdančiųjų „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio į tiesiogines laidas.