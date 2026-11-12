Dėl LRT leidžiamo slapto įrašinėjimo – prokuratūros atsakas

Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad Viešojo intereso gynimo skyriuje atlikus tyrimą dėl LRT direktoriaus įsakymu gegužę patvirtintos Redakcinės politikos nuostatų, numatančių slaptą informacijos rinkimą, teisėtumo, atsisakyta taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Nors nustatyta, kad šios nuostatos leidžia slaptą įrašymą taikyti plačiau nei Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintos taisyklės ir taip „sudaro prielaidas nepagrįstai riboti asmens konstitucinę teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą“, prokuratūra konstatavo, kad tai negali būti savaime kvalifikuojama kaip tiesioginis ir esminis įstatymo pažeidimas.
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