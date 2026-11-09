Po prokurorės apeliacinio skundo – teismo kirtis buvusiam Ukmergės rajono politikui

Kaip rašoma prokuratūros pranešime spaudai, Vilniaus apygardos teismas K. Jurkevičiui trejiems metams atėmė teisę būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Turimais duomenimis, tyčia klastojo dokumentus
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, K. Jurkevičius nuo 2019 m. balandžio 16 d. iki 2023 m. balandžio 19 d., būdamas Ukmergės rajono savivaldybės nariu, turėjo teisę numatyta tvarka gauti nustatyto dydžio išmokas su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms transporto išlaidomis.
Turimais duomenimis, nuo 2020 m. kovo 18 d. jis tyčia klastojo tikrus dokumentus – ataskaitas, kuriose įrašė žinomai melagingus duomenis apie ne savo, o kitų asmenų, nesusijusių su jo, kaip Tarybos nario veikla, išlaidas ir Ukmergės rajono savivaldybei padarė 819, 69 eurų žalą.
Ikiteisminį tyrimą, vadovaujamą Vilniaus apygardos prokuratūros ONKTS prokurorės, atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Dėl padarytų nusikalstamų veikų K. Jurkevičius pripažino savo kaltę, nuoširdžiai gailėjosi, kritiškai vertino savo elgesį ir atlygino savivaldybei padarytą turtinę žalą. Jis nebuvo anksčiau baustas administracine tvarka.
Išnagrinėjus ikiteisminio tyrimo metu surinktus dokumentus ir duomenis, Vilniaus apygardos prokuratūros ONKTS prokurorė priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą K. Jurkevičių atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir paskirti jam baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisės atėmimą (teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas) trejiems metams.
Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio teisėjas patvirtino prokurorės nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir K. Jurkevičių atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, tačiau neskyrė prokurorės prašomos baudžiamojo poveikio priemonės.
Šią teismo nutartį prokurorė apskundė apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, kuris tenkino prokurorės skundą.
Vilniaus apygardos teismo nutartis neskundžiama.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.