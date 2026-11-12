Sauliui Skverneliui – naujausia prokuratūros žinia

Kokiam terminui areštas pratęstas, prokuratūra neatskleidžia. Registrų centro duomenimis, areštas taikomas nuo gegužės 26 dienos.
„Atsakydami į Jūsų paklausimą pranešame, kad nuosavybės teisės apribojimo terminas yra pratęstas. Detalesnė informacija šiuo metu neteikiama“, – BNS atsakė Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė.
Kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 mln. 112 tūkst. eurų.
Kaip rašė BNS, S. Skvernelis beveik 52 kvadratinių metrų būstą, 2020-aisiais pastatytą Palangoje, su žmona, panaudoję paskolą, įsigijo tais pačiais metais. Buto mokestinė vertė siekia 212 tūkst. eurų.
Teisėsauga įtaria, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas S. Skvernelis per keletą kartų priėmė ne mažiau kaip 51 tūkst. eurų kyšių grynaisiais pinigais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus, susijusius su Augalininkystės tarnybos veikla.
Anksčiau S. Skvernelio patarėja dirbusi Agnė Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi politikui perduodant pinigus.
Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui, dar keliolikai asmenų. K. Starkevičius yra viešai pripažinęs, kad paėmė kyšį.
Prokuratūros duomenimis, šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 mln. 112 tūkst. eurų.
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