Lenkijos valstybinėje darbo paieškos platformoje „ePraca“ paskelbtas Lietuvos bendrovės „Raminora“ darbo pasiūlymas, rašo naujienų portalas „Gazeta.pl“.
Įmonė ieško padavėjų Druskininkuose įsikūrusio viešbučio restoranui. Toks darbo pasiūlymas skelbiamas ir Lietuvos darbo paieškos portale Dirba.lt.
Siūlo iki 1 800 eurų per mėnesį
Darbdavys siūlo 1 400–1 800 eurų mėnesinį atlyginimą neatskaičius mokesčių.
Kaip rašo „Gazeta.pl“, Lenkijos maitinimo sektoriuje darbuotojams dažnai siūlomas minimalus atlyginimas, kuris 2026 m. siekia 4 806 zlotus (apie 1 072 eurus) neatskaičius mokesčių.
„Taigi skirtumas pastebimas“, – akcentuoja lenkų žiniasklaida.
Dėmesį patraukė ir darbdavio siūloma galimybė gauti apgyvendinimą bei kelionės išlaidų kompensaciją.
Apie tai užsimenama ir lietuviškame darbo skelbime.
„Apgyvendinimo ar kuro kompensacija skiriami pagal poreikį, įdarbintiems iš kitų rajonų“, – rašoma portale dirba.lt paskelbtame skelbime.
Kandidatai turi mokėti tris kalbas
Lenkijos darbo paieškos portale praca.txo.pl skelbiamame pasiūlyme nurodoma, kad kandidatai turi mokėti anglų kalbą B2 lygiu, o lietuvių ir rusų kalbas – B1 lygiu.
Lenkų žiniasklaida atkreipia dėmesį, kad būtent užsienio kalbų mokėjimas kai kuriems kandidatams gali tapti didžiausia kliūtimi.
„Tiems, kurie niekada nėra susidūrę su mūsų šiaurinių kaimynų kalba, tai gali būti nemenkas iššūkis“, – rašo „Gazeta.pl“.
Tačiau kaip privalumą portalas išskiria tai, kad darbdavys nereikalauja ilgametės darbo patirties maitinimo sektoriuje.
Norintys įsidarbinti turi turėti profesinį išsilavinimą maitinimo srityje, mandagiai bendrauti su klientais ir neturėti žalingų įpročių. Darbo patirtis viešbučio restorane būtų privalumas.
Darbuotojui reikėtų aptarnauti klientus, išmanyti patiekalų ir gėrimų meniu, bendradarbiauti su virtuvės darbuotojais ir palaikyti tvarką restorane.
Lietuvoje paskelbtame darbo skelbime nurodoma, kad būtų dirbama ilgąją ir trumpąją savaitę.
Tai ne vienintelis šios bendrovės darbo pasiūlymas lenkams. Rugsėjo 29 d. Lenkijos darbo pasiūlymų duomenų bazėje paskelbtas ir kambarių tvarkytojų darbo skelbimas, kuriame nurodytas atlyginimas nuo 1 155 eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių.