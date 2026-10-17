Ieško tik „simpatiškų moterų“ ir žada 4 tūkst. eurų į rankas: „Tai kelia įtarimų“

Darbo skelbimas pirmiausia pasirodė „Facebook“ grupėje „Darbas Vilniuje“. Jame skelbiama, kad ieškoma darbuotojų „egzotiniams masažams“ atlikti, o neturinčias patirties žadama apmokyti.
Darbdavys taip pat žada suteikti darbo vietą, reikalingas priemones, o prireikus – oficialų įdarbinimą ir net apgyvendinimą.
Vis dėlto kandidatėms keliami konkretūs reikalavimai. Ieškoma 18–45 metų „simpatiškų ir mėgstančių puoselėti savo grožį“ moterų. Dirbti siūloma Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose miestuose.
Vėliau šiuo skelbimu pasidalinta ir kitoje „Facebook“ grupėje, kurioje žmonės dalijasi informacija apie galimas apgavystes.
Tiesa, praėjus vos parai nuo paskelbimo, darbo pasiūlymas iš „Facebook“ buvo pašalintas.
Už masažų pasiūlymo gali slėptis seksualinės paslaugos?
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis, susipažinęs su skelbimu, atkreipė dėmesį į neįprastai didelį atlygį.
„Skelbime į akis krenta jo aprašymas ir užmokestis. Tai kelia įtarimų, kad tai gali būti ir seksualinės paslaugos, užmaskuotos po žodžiais masažas“, – komentuoja R. Matonis.
Pasak jo, papildomų klausimų kelia ir tai, kad skelbime nenurodytas įmonės pavadinimas ar kontaktiniai duomenys.
Policijos atstovas nurodė, kad atskiros statistikos apie netikrus darbo skelbimus policija nekaupia, nes su jais susiję atvejai gali būti vertinami kaip skirtingos nusikalstamos veikos, tokios kaip sukčiavimas, prekyba žmonėmis, dokumentų klastojimas ar kiti nusikaltimai.
Todėl prieš susidomint darbo pasiūlymu jis pataria pirmiausia patikrinti viešai prieinamą informaciją apie darbdavį.
„Paprastai, jei tai netikras skelbimas, viešumoje galima rasti nukentėjusių žmonių atsiliepimų“, – pridūrė R. Matonis.
Vis dėlto vien skelbimo turinys neįrodo, kad siūlomas darbas yra neteisėtas.
„Egzotinis masažas“ – neaiškus terminas
Lietuvos masažuotojų asociacijos (LMA) vadovė Julija Lepiochina sako, kad skelbime žadamas atlyginimas gerokai viršija įprastą masažuotojų ir gydomojo masažo specialistų uždarbį.
Nors asociacija neturi tikslių duomenų apie vidutinį šių specialistų darbo užmokestį, jos vadovės vertinimu, masažuotojai ir gydomojo masažo specialistai Lietuvoje galėtų uždirbti apie 1–1,5 tūkst. eurų į rankas.
Pasak J. Lepiochinos, nors dalis privačiai dirbančių specialistų gali uždirbti ir 4 tūkst. eurų per mėnesį, tai pavyksta tik nedidelei jų daliai.
Asociacijos vadovei užkliuvo ir pats „egzotinio masažo“ terminas, kuris nėra vartojamas profesinėje bendruomenėje.
„Terminas „egzotinis masažas“ masažo bendruomenei nereiškia nieko, nėra vartojamas siekiant įvardinti kažką konkretaus ir apibrėžto“, – aiškina ji.
Pasak J. Lepiochinos, profesinio mokymo programose mokoma įvairių netradicinio masažo technikų, tačiau jos turi aiškiai apibrėžtą turinį.
Ji taip pat pabrėžia, kad tokie dviprasmiški darbo skelbimai kenkia masažuotojų profesijos reputacijai.
„Ši situacija labai nemaloni visai masažuotojų bendruomenei. Tokie darbo skelbimai ir vykdoma nelegali veikla daro žalą profesijos prestižui, esame savotiškai „stigmatizuojami“ socialinėje erdvėje“, – akcentuoja J. Lepiochina.
Asociacijos vadovė primena, kad masažuotojams būtina atitinkama kvalifikacija, o gydomojo masažo specialistams reikalinga ir galiojanti licencija. Gydomojo masažo paslaugos gali būti teikiamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Darbo skelbime įžvelgia ir kitą problemą
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas Marius Morkevičius aiškina, kad darbo skelbimuose kandidatų negalima nepagrįstai skirstyti pagal lytį ar amžių.
„Šiuo atveju toks darbo skelbimas, kuriame be tinkamo pagrindimo įvardijami prioritetai lyčiai ir amžiui, gali būti įvertintas kaip diskriminacinis“, – komentuoja M. Morkevičius.
Pasak jo, išimtys galimos tik tada, kai lytis ar amžius yra būtini konkrečiam darbui, pavyzdžiui, ieškant aktorių ar modelių.
Tuo metu reikalavimas būti „simpatiškoms“ savaime nelaikomas diskriminacija pagal Lygių galimybių įstatymą, nes išvaizda nėra įtraukta į šiame įstatyme nurodytų saugomų asmens tapatybės požymių sąrašą.
Vis dėlto M. Morkevičius atkreipia dėmesį, kad skelbime ne tik nurodoma pageidaujama kandidačių lytis, amžius ir išvaizda, bet ir nereikalaujama darbo patirties, nors žadamas itin didelis atlyginimas.
Jo vertinimu, visa tai kelia abejonių dėl siūlomo darbo pobūdžio ir teisėtumo. Tarnybos atstovas taip pat neatmeta klausimo, ar už „egzotinio masažo“ pavadinimo negalėtų slėptis seksualinių paslaugų teikimas.
M. Morkevičius priduria, kad jei žmogus dėl savo lyties ar amžiaus nebūtų priimtas į darbą ir pateiktų skundą, Tarnyba galėtų pradėti tyrimą dėl diskriminacijos.
Nustačius pažeidimą, darbdaviui gali būti skirtas įspėjimas, pateiktos rekomendacijos, o išimtiniais atvejais ir bauda.
Pastebėjus galimai diskriminacinį darbo skelbimą, gyventojams rekomenduojama kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą arba Valstybinę darbo inspekciją.