Būsimiems motociklo vairuotojams vietoje egzamino 6 val. kursas – specialistai įspėja, kad jo užtenka ne visiems

Pašnekovai pastebi, kad keliuose per metus padaugėjo lengvųjų motociklų, šia galimybe gyventojai aktyviai domisi ankstyvą pavasarį, prieš motociklų sezoną.

Jie įspėja, kad dviratės transporto priemonės yra daug pavojingesnės už įprastus automobilius, todėl atsisėdę prie lengvojo motociklo vairo žmonės turi elgtis labai atsakingai, būti praėję bent jau privalomą 6 valandų trukmės kursą, kurio paskutinė valanda yra filmuojama.

Policija atskleidė, kad šiais metais su AM kategorija užfiksuoti 35 pažeidimai. Buvo kalbėta, kad vairavimo mokyklos gali sukčiauti ir praleisti mokinį, nepraėjusį privalomo kurso šiai kategorijai gauti, tačiau transporto saugos administracija įsitikinusi, kad „abejotina“, jog asmenys norėtų elgtis nesąžiningai, neišvažinėję 6 praktinių valandų.

Šia galimybe pasinaudojo apie 1,7 tūkst. žmonių

„Regitra“ atstovai primena, kad nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. vairuotojai, turintys B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, supaprastinta tvarka gali įgyti teisę vairuoti lengvuosius motociklus (A1 kategorijos) tik Lietuvos teritorijoje.

Tam reikia būti sulaukus 24 metų amžiaus, turėti bent 2 metų B kategorijos vairavimo patirtį ir pabaigti 6 valandų praktinius mokymus vairavimo mokykloje. Vairavimo egzaminų „Regitroje“ laikyti nereikia.

„Regitros“ atstovų teigimu, pabaigus mokymus būtina užsisakyti naują vairuotojo pažymėjimą. Tai galima padaryti tiesiog internetu ir naujas dokumentas bus pristatytas į paštomatą arba per kurjerį.

„Primename, kad informaciją apie pabaigtus mokymus iš vairavimo mokyklos „Regitra“ gauna automatiškai. Užsakant vairuotojo pažymėjimą, reikia turėti ir galiojančią medicininę pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad asmens sveikatos būklė yra tinkama vairuoti motociklus.

Jei tokia medicininė pažyma jau buvo pateikta „Regitrai“, jos duomenys bus užfiksuoti sistemoje. Tuo atveju, jei išduodama nauja medicininė pažyma, ji iš sveikatos priežiūros įstaigos gaunama automatiškai, todėl popierinio dokumento pateikti nereikia“, – informuoja įmonė.

Ji nurodo, kad naujai išduotame vairuotojo pažymėjime prie B kategorijos įrašomas kodas 100, reiškiantis, kad leidžiama vairuoti A1 kategorijos transporto priemones tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

„Regitra“ atskleidžia, kad tokia galimybe jau pasinaudojo apie 1,7 tūkst. asmenų.

Įmonės atstovai neslepia, kad šį sprendimą vertina per saugaus eismo prizmę. Jų teigimu, dviratės transporto priemonės yra ženkliai pavojingesnės už keturrates, todėl ir rizika pakliūti su jomis į eismo įvykį ir būti sužeistam yra gerokai didesnė.

Kadangi dviratės transporto priemonės valdymas yra visiškai kitoks, tam reikalingas specialus pasiruošimas bei įgūdžiai: „Už tokių transporto priemonių vairo turi sėsti tik tam pasirengę vairuotojai, kurie turi baigti bent jau privalomus mokymus vairavimo mokyklose, kaip šiuo metu ir yra.“

60 proc. mokinių 6 valandų pamokų neužtenka

Mokymo centro „Draiveris“ atstovas neslepia, kad vairavimo mokyklos teorijos mokytojų ir instruktorių nuomonė nepasikeitė nei prieš, nei po sprendimo: „Manome, kad tinkamai vairuoti motociklą 6 valandų mokymo pakanka ne kiekvienam.“

Pašnekovas pastebi, kad žmonės ypač aktyviai domisi šia paslauga ankstyvą pavasarį. Taip pat ir mieste, jo nuomone, akivaizdžiai daugėja lengvųjų motociklų vairuotojų.

Jis nurodo, kad galimybe po 6 valandų praktinio kurso įgyti lengvojo motociklo teises naudojasi iki 10 proc. žmonių, pasirinkusių vairuoti motociklus šiame mokymo centre.

„Esame pastebėję, kad po 6 mokymo valandų trukmės žmonių vairavimo įgūdžiai skiriasi, statistiškai 40 proc. užtenka 6 valandų mokymo, apie 60 proc. supranta, kad įgūdžiai nėra pakankami, ir perka papildomas pamokas. Statistiškai vaikinai imlesni praktiniam mokymui“, – komentuoja atstovas.

43 avarijos, dažniausi pažeidimai ir baudos

Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė sako, kad lengvieji motociklai yra sezoninės transporto priemonės, todėl jų, kaip įprasta, vasarą padaugėja keliuose. Tačiau ji negali teigti, kad padaugėjo pažeidimų.

Pašnekovė įvardija, kad šiais metais įvyko 43 susidūrimai su motociklais, juose žuvo 5, sužeista – 91.

J. Liutkienė pabrėžia, kad dalyvavimas viešajame eisme, ypač vairuojant transporto priemonę, neturi būti laikomas pramoga.

Ji nurodo, kad tokia transporto priemonė turi būti registruota, drausta privalomu civilinės atsakomybės draudimu ir laiku atlikta jos techninė apžiūra, bet pasitaiko ir tokių pažeidimų.

„Kaip pastebi mūsų kelių policijos tarnybos pareigūnai, dažniausiai daromi pažeidimai yra šalmų nenaudojimas, manevravimas, posūkių nerodymas, važiavimas be valstybinio numerio ženklų, važiuojama šaligatviu ar pėsčiųjų takais“, – priduria pašnekovė.

Ji primena, kad važiuojant be šalmo gresia bauda nuo 30 iki 50 eurų, neregistruota ar be techninės apžiūros – nuo 30 iki 40 eurų, be numerių – nuo 60 iki 120 eurų, nedrausta transporto priemonė – nuo 50 iki 100 eurų.

J. Liutkienė įvardija, kad nuo šių metų sausio mėnesio yra registruoti 35 įvairūs pažeidimai su AM kategorija: 14 vairuotojų (nepilnamečių) vairavo mašinas be teisių; 7 AM kategorijos pažeidimai, kurie yra įvairialypiai: be techninės apžiūros, be šalmo, be draudimo ir pan.; 2 keturračiai dalyvavo eismo įvykiuose; 4 be teisių vairavo motorolerį; 8 kiti pažeidimai.

Ji pamini, kad iš jų buvo keli neblaivūs: vienas – 0,32 ir kitas – 1,28 promilių girtumas.

Pasitiki būsimų vairuotojų sąžiningumu

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) sako, kad jokių pokyčių ties šiuo nauju sprendimu nėra planuojama, kadangi nustatant reguliavimą vyko derinimas su socialiniais partneriais ir buvo rastas sutarimas, kuris ir yra įgyvendintas: „Pokyčiams kuriame nors lygmenyje (įstatymo ar mūsų tvarkoje) kol kas indikacijų jokių nėra.“

Transporto saugos administracija užtikrina, kad asmuo po 6 valandų trukmės praktikos kurso nėra be patirties – jis yra ne jaunesnis kaip 24 metų ir turi 2 metų B kategorijos vairavimo patirtį.

„Vadinasi, vairuotojas teoriją žino ir jau 2 metus ją taiko praktikoje. Tai, kad nereikia laikyti egzaminų „Regitroje“ nustatyta remiantis įstatymu.

Abejotina, kad asmenys, visiškai neturėdami dviratės transporto priemonės patirties (pvz., motorolerio) norėtų elgtis nesąžiningai ir neišvažinėtų 6 praktinių valandų. Tai naudinga pačiam vairuotojui dėl jo paties saugumo“, – įsitikinusi LTSA.

Per šiuos metus socialiniuose tinkluose ir naujienų portaluose buvo kalbama apie atvejus, kad vairavimo mokyklos ar instruktoriai, paprašyti mokinio ir gavę iš jo pinigų, gali nusiųsti „Regitrai“ netikrus dokumentus, kad 6 valandų pamokos įvyko, bet iš tiesų tų pamokų nesuteikti, nebent tik vieną, kuri turi būti filmuojama. Tokiu atveju žmogus išvažiuoja į gatves beveik be jokios patirties, nes jam nereikia laikyti teorijos ar praktikos egzaminų, t. y. „Regitra“ netikrina naujojo vairuotojo sugebėjimų ir žinių. Vis dėlto LTSA informacijos apie valandų klastojimą ar kitokius piktnaudžiavimo atvejus neturi, skundų apie tokius atvejus taip pat nebuvo gauta.

Tačiau LTSA tikina, kad nuolat stebi situaciją ir esant pagrįstai informacijai ją išanalizuotų arba, jei tai būtų sisteminiai, nuolatiniai atvejai – būtų atliktas planinis arba neplaninis vairavimo mokyklos veiklos patikrinimas.