Rusija jaučia sankcijų padarinius: automobilių pramonė šiemet susitraukė daugiau nei perpus

Rusijos federalinės statistikos tarnybos („Rosstat“) duomenimis, per septynis šių metų mėnesius šalyje pagaminta apytikriai 300 tūkst. lengvųjų automobilių – 64 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai.

Dauguma Rusijoje veikusių tarptautinių automobilių gamintojų pavasarį sustabdė automobilių ir komponentų tiekimą į šią šalį, taip pat neribotam laikui uždarė joje turimas gamyklas.

Gegužę Rusija, susidūrusi su užsienietiškų dalių stygiumi, sumažino saugos ir išmetamųjų teršalų standartus, atšaukdama net ir oro pagalvių reikalavimą, taip pat pradėjo projektuoti automobilių modelius su labai ribotu elektroninių komponentų komplektu, atsisakydama privalomai tokių kaip stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

Atitinkamu vyriausybės nutarimu reikalavimai automobilių sertifikavimui grąžinami netgi į 1988 metų lygį.

Be to, Rusijos valdžia, siekdama apeiti ribojimus, leido importuoti šimtų kategorijų prekes, įskaitant automobilius ir jų atsargines dalis, be intelektinės nuosavybės savininko sutikimo, taip įteisindama vadinamąją „pilkąjį“ importą

2021-aisiais Rusija lengvųjų automobilių gamybą padidino 8 proc., o krovininių automobilių – 30 procentų.