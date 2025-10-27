Brangiausias apsikirpimas – ne Vilniuje: įvardijo, kodėl kainos šiame mieste tokios didelės

Kol kai kurie specialistai spėja, kad kainas kelia brangstančios priemonės ir didėjantys klientų lūkesčiai, ekonomistas įsitikinęs – tai lemia viena pagrindinė priežastis.
Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2025 m. rugsėjo mėnesį vidutinė moterų modelinio kirpimo kaina Lietuvoje siekė 29,29 euro, kai dar prieš metus buvo 27,36 euro. Paslauga per metus pabrango apie 7 proc.
Už kirpčiukus – 50 eurų
Didžiausias grožio paslaugų kainų šuolis užfiksuotas Kaune, kur moterų kirpimo kaina per metus išaugo nuo 33,17 iki 36,36 euro – tai net 9,6 proc. Tuo metu Vilniuje kainos kilo nuosaikiau – nuo 32,5 iki 34 eurų (4,6 proc.).
Panaši tendencija matoma ir dėl vyrų kirpimo. Vidutinė jų modelinio kirpimo kaina Lietuvoje per metus ūgtelėjo 6,2 proc. – nuo 19,59 iki 20,81 euro. Vilniuje vyrų kirpimas pabrango nuo 24,09 iki 25,18 euro (4,5 proc.), Kaune – nuo 26 iki 27,08 euro (4,1 proc.).
Kurį laiką gyvenančios Vilniuje merginos taip pat atkreipė dėmesį į skirtingas grožio paslaugų kainas skirtinguose miestuose.
„Buvo toks momentas, kai norėjau nusikirpti kirpčiukus ir įsivaizdavau, kad kainuos kokius 15–20 eurų ir pyst, žiūriu, apie 50 eurų“, – pasakoja kaunietė Milda.
„Kaune paslauga brango ir suprastėjo kokybė. Nuo mažumės einu pas tą pačią kirpėją, kurios paslaugos anksčiau kainuodavo iki 20 eurų. Šią vasarą, po metų pertraukos, apkirpo ir pasakė – 45 eurai. Pabrango daugiau nei dvigubai“, – priduria kaunietė Greta.
„Nelabai jaučiu skirtumo, tačiau Vilniuje daugiau gyventojų, todėl ir specialistų pasirinkimas didesnis“, – sako kaunietė Rugilė.
Kainos skiriasi dėl interneto platformos
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė neslepia nuostabos išgirdusi, kad būtent Kaune kirpimo paslaugos – brangiausios Lietuvoje.
„Jei kalbame apie didmiesčius, tai, be abejo, kad kainos skiriasi. Tačiau, kaip asociacija, neatliekame visos respublikos masto tyrimų, nes neturime tokių įgaliojimų. Mūsų bendruomenę sudaro tik dalis visų grožio specialistų.
Oi, tikrai nežinau, kodėl tas Kaunas vėl kažkam užkliuvo... Bet kainos visuomet šiek tiek kyla, kai kyla infliacija, kuro iršildymo išlaidos. Šildymo sezonas tikrai turi įtakos kainų kilimui“, – aiškina asociacijos vadovė.
Tiesa, pasak J. Mačiulienės, grožio paslaugų kainos priklauso ne tik nuo skaičių, bet ir nuo klientų įpročių bei elgesio.
„Mes dirbame ne su medžiagomis ar kažkokia plastmase, o su žmonėmis, kurie reaguoja į kainų pokyčius. Tiesa, žmonių lankomumas salonuose irgi turi įtakos. Jeigu kainos kyla, žmonės suklusta, ateina rečiau, paslaugas atlieka ne taip reguliariai.
Kad Kaune yra didžiausios kainos, iš jūsų pirmąkart išgirdau. Labai atsiprašau, bet nustebinote šiuo palyginimu, tikrai“, – stebėjosi asociacijos vadovė.
Ji pripažįsta, kad kainas didina skaitmeninės paslaugų rezervavimo platformos. Pasak asociacijos vadovės, kai kurie salonai, dirbantys su tokiomis sistemomis, gali būti dirbtinai „pabrangę“ dėl taikomų komisinių.
„Dabar labai įtakos turi programėlės valdymas. Jie užsideda kažkokį antkainį ant paslaugos. Jeigu klientas neatvyktų – įskaičiuoja komisinius, papildomą sumą, labai įdomi filosofija. Tai gali būti, kad dėl to kaina padidėja net 20 proc.
Jeigu programėlės valdytojai už paslaugą ima 20 proc., tai natūralu, kad galutinė kaina klientui būna didesnė. Bet šiaip, kalbant visumoje, kainos Kaune tikrai taip stipriai nekito“, – aiškina ji.
Kaune vertina nuoširdumą ir dėmesį
Statistika rodo, kad Kaunas šiuo metu yra brangiausias miestas kirpimo paslaugoms, o vietiniai meistrai tvirtina, jog tai nėra atsitiktinumas.
Pasak „A.N.A“ grožio studijos koloristės ir plaukų priežiūros specialistės Sandros Rutkauskienės, kainos kyla ne vien dėl naudojamų produktų, bet ir dėl laiko, kurį meistrai skiria klientui.
„Kainos dabar labai priklauso nuo visko – ir nuo gerų produktų kainų, ir nuo to, kiek laiko skiriame kiekvienai klientei. Dabar viskas brangsta, bet norisi, kad rezultatas būtų tikrai gražus ir kokybiškas, todėl taupyti ant medžiagų ar darbo tiesiog neišeina. Kaune žmonės vertina nuoširdumą ir dėmesį, tad viskas daroma su meile, ne „konvejeriu“, – sako ji.
Vis dėlto, koloristės teigimu, klientų kiekis pastaruoju metu sumažėjo. Viskas todėl, kad žmonės vis dažniau skaičiuoja išlaidas. Pasak meistrės, kainų skirtumai tarp miestų gali būti susiję ir su kvalifikacija.
„Kaune yra mažai meistrų, kurie moka gerai kirpti. Kaune labai gerai meistrai dažo plaukus“, – įvardija priežastį S. Rutkauskienė.
Grožio salonai ir pavieniai meistrai
Vilniaus grožio salonų tinklo „Figaro“ pardavimų vadovė Renata Bitautė pabrėžia, kad kainos sostinėje nustatomos pagal realią paslaugos vertę klientui, o ne pagal lokaciją ar rajono prestižą.
„Būdami didžiausiu grožio salonų tinklu Vilniuje, natūraliai dalyvaujame formuojant ir pačios sostinės grožio paslaugų rinką. Tačiau mūsų kainodara grindžiama ne lokacijos prestižiškumu ar rajonais, o realia paslaugos verte klientui“, – tikina ji.
Kainas salonas nustato pagal paslaugos trukmę, naudojamų profesionalių priemonių kiekį ir bendrą kliento patirtį.
„Mūsų tikslas – užtikrinti, kad klientas kiekviename salone gautų tą pačią aukščiausią paslaugų kokybę už tą pačią, aiškią kainą“, – tikina R. Bitautė.
Pasak Vilniaus salono grožio salonų tinklo atstovės, Kaune dažniau veikia individualūs meistrai ar mažesni salonai, kurių kainos priklauso nuo asmeninio santykio su klientais.
„Kaune ir kituose Lietuvos miestuose dažniau dominuoja individualiai dirbantys meistrai ar nedideli salonai. Jų kainodara paprastai priklauso nuo asmeninio žinomumo, lokacijos ar ilgamečio santykio su klientais“, – komentuoja pardavimų vadovė.
Skirtingos kainos – dėl pajamų nelygybės
Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas įsitikinęs, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios grožio paslaugų kainos skiriasi tarp miestų, slypi pajamų nelygybėje. Jo teigimu, tai – esminis veiksnys, iš kurio kyla daugelis kitų dedamųjų.
„Sostinėje dominuoja paslaugų bendrovės, kuriančios aukštesnę pridėtinę vertę ir mokančios darbuotojams didesnes algas. Tačiau didesni atlyginimai reiškia aukštesnes prekių ir paslaugų kainas. Didesni atlyginimai natūraliai lemia aukštesnes prekių ir paslaugų kainas, ypač paslaugų sektoriuje“, – aiškina ekonomistas.
Anot jo, regionuose, kur stipresnė pramonė, situacija – priešinga. Ten atlyginimai mažesni, todėl ir kainos paprastai kuklesnės.
„Regionuose dominuoja pramonė, kuri sukuria mažesnę pridėtinę vertę vienam darbuotojui. Mes gaminame komponentus efektyviau ir šiek tiek pigiau nei konkurentai. Pelno maržos yra nedidelės. Atitinkamai, atlyginimo dydis labai ribotas“, – komentuoja ekspertas.
Vis dėlto, Kaunas čia išsiskiria. Nors logiškai brangiausios paslaugos turėtų būti sostinėje, šiuo metu Kaune jos auga sparčiau nei Vilniuje.
„Manau, kad paklausa yra gana stabili, bet pasiūla – mažesnė. Be to, Kaune gerėja demografija, plečiasi gyventojų skaičius ir taip pasiūla nebespėja paskui gyventojų skaičiaus didėjimą“, – atskleidžia A. Izgorodinas.
Specialistas sako, kad kainų kilimo dėsnis – paprastas. Kai paklausa auga greičiau nei pasiūla, kainos kyla. Kai pasiūla vejasi ar lenkia paklausą – krenta. Tačiau, pasak jo, grožio sektoriuje svarbūs ir išoriniai veiksniai – nuo elektros kainų iki nuomos sąlygų. Žvelgdamas į ateitį, A. Izgorodinas prognozuoja, kad kainų atotrūkis tarp miestų artimiausiu metu dar labiau išaugs.