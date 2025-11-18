Bitkoino kursas pasiekė žemiausią lygį nuo balandžio mėnesio

Taigi, populiariausia kriptovaliuta prarado daugiau nei ketvirtadalį savo vertės nuo spalio 6-ąją, kai buvo užfiksuotas jos kainos rekordas (126 tūkst. dolerių).
Pagrindiniai bitkoino pirkėjai, įskaitant ETF, kompanijas ir ilgalaikius investuotojus, per pastarąjį mėnesį apkarpė portfelius, o krintančios technologijų bendrovių akcijų kainos sumažino apetitą rizikai, pažymi portalas.
Spaudimą kriptovaliutų rinkai daro sumenkęs likvidumas, institucinių investuotojų atsitraukimas nuo rizikingų aktyvų, plataus masto makroekonominiai veiksniai, įskaitant išblėsusius lūkesčius dėl JAV bazinių palūkanų mažinimo per artimiausią pinigų politikos svarstymą ateinantį mėnesį.
„Tai, ką dabar matome, nėra kriptovaliutų rinkos griūtis. Tai vis dar spalio mėnesio įvykių pasekmės“, – „Financial Times“ cituoja investicijų kompanijos „CEA Industries“ vadovą Davidą Namdarą.