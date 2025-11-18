 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Bitkoino kursas pasiekė žemiausią lygį nuo balandžio mėnesio

2025-11-18 11:48 / šaltinis: BNS
2025-11-18 11:48

Bitkoino kursas antradienį pasiekė žemiausią lygį nuo balandžio mėnesio – apytikriai 90 tūkst. JAV dolerių, skelbia „Trading Economics“.

Bitkoinas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Bitkoino kursas antradienį pasiekė žemiausią lygį nuo balandžio mėnesio – apytikriai 90 tūkst. JAV dolerių, skelbia „Trading Economics“.

REKLAMA
0

Taigi, populiariausia kriptovaliuta prarado daugiau nei ketvirtadalį savo vertės nuo spalio 6-ąją, kai buvo užfiksuotas jos kainos rekordas (126 tūkst. dolerių).

Pagrindiniai bitkoino pirkėjai, įskaitant ETF, kompanijas ir ilgalaikius investuotojus, per pastarąjį mėnesį apkarpė portfelius, o krintančios technologijų bendrovių akcijų kainos sumažino apetitą rizikai, pažymi portalas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spaudimą kriptovaliutų rinkai daro sumenkęs likvidumas, institucinių investuotojų atsitraukimas nuo rizikingų aktyvų, plataus masto makroekonominiai veiksniai, įskaitant išblėsusius lūkesčius dėl JAV bazinių palūkanų mažinimo per artimiausią pinigų politikos svarstymą ateinantį mėnesį.

„Tai, ką dabar matome, nėra kriptovaliutų rinkos griūtis. Tai vis dar spalio mėnesio įvykių pasekmės“, – „Financial Times“ cituoja investicijų kompanijos „CEA Industries“ vadovą Davidą Namdarą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų