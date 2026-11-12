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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Biomatter“ pritraukė 16,2 mln. eurų fermentų centrui Vilniuje ir plėtrai JAV

2026-11-12 07:48 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 07:48
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Baltymų inžinerijos startuolis „Biomatter“ iš tarptautinio rizikos kapitalo fondo „Astanor“ bei esamų investuotojų pritraukė 18 mln. JAV dolerių (šios dienos kursu – 16,2 mln. eurų) investiciją.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Baltymų inžinerijos startuolis „Biomatter“ iš tarptautinio rizikos kapitalo fondo „Astanor“ bei esamų investuotojų pritraukė 18 mln. JAV dolerių (šios dienos kursu – 16,2 mln. eurų) investiciją.

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Lėšos bus panaudotos naujo fermentų projektavimo ir bandymų centro Vilniuje statyboms, įmonės plėtrai Jungtinėse Valstijose, ketvirtadienį pranešė „Biomatter“.

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„Šis finansavimo etapas leidžia mums kurti fermentus nuo pat cheminės reakcijos pagrindų, didesniu mastu ir greičiau integruoti juos į klientų produktus“, – pranešime sakė įmonės vadovas ir vienas įkūrėjų Laurynas Karpus.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Anot jo, siekiama, kad bendrovės gaminami dirbtiniai fermentai būtų taip pat lengvai užsakomi kaip „standartiniai katalogo produktai“: „Įskaitant tuos atvejus, kai reikiamai reakcijai šiandien dar nėra tinkamo fermento.“

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Bendrovės teigimu Vilniuje kitąmet ketinamas atverti 2 tūkst. kv. metrų centras leis pagreitinti fermentų kūrimą.

„Įprastai naujų fermentų kūrimo programos trunka mėnesius ar net metus. „Biomatter“ šį procesą sutrumpina iki kelių savaičių, o naujasis centras turėtų padėti jį sutrumpinti iki kelių dienų“, – pranešime teigė įmonė.

Dalį pritraukto finansavimo „Biomatter“ taip pat skirs komercinės komandos plėtrai bei veiklos stiprinimui JAV, kurioje yra maždaug pusė jos klientų.

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Pagrindinis investuotojas į startuolį „Astanor“ investuoja daugiausia į žemės ūkio ir maisto technologijas bei biotechnologijas. Be jo, lėšų skyrė anksčiau į „Biomatter“ investavę tarptautiniai fondai „UVC Partners“, „Inventure“ bei „Metaplanet“.

„Biomatter“ skelbia iki šiol pristačiusi daugiau 50 individualiai sukurtų fermentų daugiau nei 25 klientams Europoje, Jungtinėse Valstijose ir Japonijoje, tarp kurių –„AstraZeneca“, „BASF“, „Kirin Holdings“ ir kitos.

Bendrovė praėjusiais metais gavo 1,78 mln. eurų grynojo pelno (2024 metais – 0,96 mln. eurų) bei patyrė beveik 1 mln. eurų grynąjį nuostolį (1,32 mln. eurų).

indeliai.lt

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