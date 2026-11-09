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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvio vadovaujamas startuolis pritraukė 268,7 mln. eurų investiciją

2026-11-09 09:27 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 09:27
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 Amsterdame įsikūręs lietuvio vadovaujamas Europos gynybos technologijų startuolis „Onodrim Industries“ pritraukė 300 mln. JAV dolerių (šios dienos kursu – 268,7 mln. eurų) investiciją.

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)
GALERIJA (5)

 Amsterdame įsikūręs lietuvio vadovaujamas Europos gynybos technologijų startuolis „Onodrim Industries“ pritraukė 300 mln. JAV dolerių (šios dienos kursu – 268,7 mln. eurų) investiciją.

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Startuolio vertė po šios investicijos siekia 1,3 mlrd. JAV dolerių (1,16 mlrd. eurų), pirmadienį pranešė bendrovė.

„Mūsų strategija – suteikti pažangiausioms Europos pramonės ir gynybos įmonėms ilgalaikį kapitalą, technologijas ir patyrusių gamybos ir vadybos ekspertų komandą. Tai leis joms sparčiau augti, didinti konkurencingumą ir kartu sustiprinti visos Europos gynybinių pajėgumų tiekimo grandines. Per artimiausius mėnesius planuojame paskelbti apie pirmuosius įsigijimus“, – pranešime sakė „Onodrim“ vadovas Aistis Šimaitis.

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Skelbiama, kad į startuolį daugiausia investavo JAV rizikos kapitalo fondas „Lux Capital“, taip pat JAV ir Europos įmonės „General Catalyst“, „Lakestar“, „Altimeter“, „Strike Capital“, „137 Ventures“, „8090“ ir „Expeditions“, Lietuvos rizikos kapitalo fondas „Iron Wolf Capital“.

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„Onodrim Industries“ teigia kurianti naujos kartos techninę ir programinę įrangą bei gamybos pajėgumus ilgalaikiam Europos saugumui ir atsparumui užtikrinti.

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Įmonė daugiausia dėmesio skiria kritinėms sistemoms gynybos pramonės, pažangiųjų jutiklių ir tinklinių platformų srityse, siekdama stiprinti atgrasymą, didinti parengtį ir užtikrinti sklandų Europos bei sąjungininkų pajėgų tarpusavio sąveikumą.

Šių metų vasarį startuolis jau buvo pritraukęs 40 mln. eurų investiciją.

indeliai.lt

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