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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Gijoms“ – 45 mln. eurų kredito linija

2026-11-06 10:27 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 10:27
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SEB bankas Vilniaus centralizuotos šilumos tiekėjai „Gijos“ suteikė 45 mln. eurų kredito liniją, skirtą šildymo sezono metu išaugantiems apyvartinių lėšų poreikiams finansuoti, penktadienį pranešė bendrovė.

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)
GALERIJA (5)

SEB bankas Vilniaus centralizuotos šilumos tiekėjai „Gijos“ suteikė 45 mln. eurų kredito liniją, skirtą šildymo sezono metu išaugantiems apyvartinių lėšų poreikiams finansuoti, penktadienį pranešė bendrovė.

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Anot įmonės, papildomu finansavimu bus galima pasinaudoti išaugus kuro poreikiui ar staiga padidėjus energijos išteklių kainoms.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Kainos išlieka aukštos

„Praėjusi žiema parodė, kad šaltomis dienomis išaugęs kuro poreikis gali gerokai padidinti trumpalaikį finansavimo poreikį. Tai buvo aktualu tiek perkant gamtines dujas, tiek biokurą“, – pranešime cituojamas „Gijų“ Finansų komandos vadovas Mindaugas Bručkus.

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Pasak jo, šiemet gamtinių dujų kainos išlieka aukštos, o biokuras pradėjo brangti dar vasarą, todėl šio šildymo sezono kuro kainas prognozuoti sudėtinga.

Bendrovė pažymi, kad kredito linija veiks kaip finansinis rezervas, kuriuo bus naudojamasi tik prireikus papildomų lėšų.

„Gijos“ tiekia šilumą ir karštą vandenį daugiau kaip 200 tūkst. klientų Vilniuje. Visos bendrovės akcijos priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

indeliai.lt

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