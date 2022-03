Besinuomojantiems būstą siūlo kompensuoti dalį nuomos: būtų galima susigrąžinti GPM

Tokias Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisas registravo socialdemokratas Gintautas Paluckas.

„Siekiant išskaidrinti būsto nuomos rinką įstatymo projektu siūloma pritaikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą nuomos išlaidoms iki 10 procentų asmens deklaruotų metinių pajamų dydžio, jei nuomos sutartis yra registruota Registrų centre ir asmuo neturi nekilnojamojo turto.

Tokio tipo lengvata sukurtų spaudimą nuomotojams legaliai užsiimti savo veikla, sukurtų paskatas dirbti legalioje darbo rinkoje ir deklaruoti pajamas, bei palengvintų nuosavo būsto neturinčių asmenų padėtį“, – rašoma įstatymo pataisų aiškinamajame rašte.

Pavyzdžiui, jeigu būstą besinuomojantis žmogus uždirba 730 eurų dydžio minimaliąją mėnesinę algą, per metus jis galėtų susigrąžinti 876 eurus. Taip už vieną mėnesį nuomos pavyktų susigrąžinti 73 eurus.

Nuomos kaina toliau didės?

G. Paluckas įstatymo projekto aiškinamajame rašte pastebi, kad 2021 m. būsto kainos Lietuvoje augo rekordiškai – apie 20 proc., šiais metais, net ir neįskaičiavus situacijos pokyčių susijusių su pabėgėliais iš Ukrainos, planuojamas apie 10 proc. augimas.

„Pridėjus išaugusias šildymo ir elektros išlaidas, bei bendrą infliaciją, butai daugeliui žmonių tampa neįperkami. Taip pat, augant butų kainoms paprastai auga ir nuomos kainos, vien Vilniuje jos galėjo kilti iki 13 proc.

Kažkokių tendencijų rodančių, kad butų ir nuomos kainos galėtų kristi, nėra. Tokia situacija dideliai daliai visuomenės gali reikšti ženklu gyvenimo lygio kritimą ir skatinti emigruoti. Tokia situacija yra viena iš priežasčių, atgrasančių jaunus žmones nuo vaikų gimdymo, o tai galima traktuoti kaip grėsmę visos Lietuvos darniai ateičiai“, – įsitikinęs parlamentaras.

Pasak jo, norint išspręsti šią besivystančią problemą svarstytina palengvinti legaliai besinuomojančių asmenų padėtį.

G. Paluckas atkreipia dėmesį, kad šiuo metu valstybė remia pirmojo būsto įsigijimą bei dalinai kompensuoja nuomą žmonėms gyvenantiems socialinėje atskirtyje. Tačiau reikšminga dalis žmonių esą prasprūsta pro socialinės apsaugos tinklą.

Seimo narys taip atkreipia dėmesį, kad Registrų centro 2020 m. duomenimis, Lietuvoje 2 butus turi per 136 tūkst. namų ūkių, 3 butus turinčių savininkų skaičius siekia per 24 tūkst., 4 butus – per 4 tūkstančius namų ūkių, o turinčių po 5 ar daugiau butų skaičius 2020 m. duomenimis siekė per 1,2 tūkst. tokių butų savininkų.

Šiuo metu oficialiai registruota gali būti iki 10 tūkst. gyvenamosios paskirties būsto nuomos sutarčių.

Kad pataisos įsigaliotų, jos turėtų būti priimtos Seime. Jeigu tai būtų padaryta, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų pradžios.