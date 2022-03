VMI pradeda grąžinti permokas deklaravusiems pajamas – kas kiek pinigų gali tikėtis?

Kaip ir kasmet, GPM permokos bus siunčiamos dalimis kiekvieną darbo dieną iki liepos 31 d.

„Sklandų GPM permokų grąžinimą užtikrina laiku ir teisingai pateikta pajamų deklaracija, tikslūs gyventojo banko sąskaitos duomenys, kuriuos visada rekomenduojame atidžiai pasitikrinti.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog, jei gyventojas turėjo pateikti deklaraciją už ankstesnius metus, tačiau to nepadarė, tai GPM jam bus grąžintas tik deklaravus pajamas už visus privalomus laikotarpius“, – pranešime cituojamas VMI viršininko pavaduotojas Dr. Martynas Endrijaitis.

Jis pridūrė, kad praėjusiais metais daugiau nei 1 mln. gyventojų iki liepos mėnesio pabaigos grąžinta rekordinė GPM suma – 270 mln. eurų.

Už ką galima susigrąžinti dalį GPM?

VMI primena, kad susigrąžinti dalį GPM sumos gali gyventojai, kurie deklaruoja išlaidas už:

gyvybės draudimo įmokas (savo, sutuoktinio ar nepilnamečių vaikų bei vaikų vyresnių kaip 18 metų su negalia naudai sumokėtos įmokos);

įmokas į III pakopos pensijų fondus;

būsto kredito palūkanas (kai kreditas gautas iki 2009 metų sausio 1 dienos);

sumokėtas įmokas už studijas ar profesinį mokymą;

būsto, automobilio remonto ir auklių paslaugas.

Taip pat grąžintina GPM suma gali atsirasti dėl pritaikyto per mažo metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD). Verta atkreipti dėmesį, jog, jei per metus gyventojui dėl visų jo gautų apmokestinamųjų pajamų buvo pritaikyta per didelė metinė NPD dalis – gali atsirasti pareiga sumokėti GPM.

Paskutiniai metai GPM lengvatai už remonto ir auklių paslaugas

„Lengvata už patirtas automobilio, būsto remonto ir auklių paslaugas gyventojai galėjo pasinaudoti nuo 2020 m., kai deklaravo pajamas už 2019 m. Nuo 2022 m. lengvata nebegalioja, todėl šių metų deklaravimas – paskutinė galimybė susigrąžinti mokesčius už 2021 m. patirtas išlaidas“, – teigia VMI atstovas.

Iki šios dienos 13 tūkst. gyventojų deklaravo grąžintiną 1,6 mln. eurų GPM sumą už šias paslaugas, o per du praėjusius metus tai spėjo padaryti 46 tūkst. gyventojų, kurie susigrąžino 6,3 mln. eurų.

Pasinaudoti lengvata gali tik deklaravę pajamas ir kartu pateikę šių darbų / paslaugų suteikimą ir sumokėjimą įrodančius dokumentus (pvz., sąskaitą faktūrą, pirkimo – pardavimo kvitą). Pažymėtina, jog paslaugą suteikęs asmuo turi būti Lietuvoje įregistravęs veiklą gyventojas ar įmonė, o už paslaugas sumokėta bei sąskaita faktūra arba prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitas išrašytas 2021 m.

„Pavyzdžiui, jei remonto darbai atlikti, sąskaita išrašyta ir atsiskaityta už paslaugas iki 2021 m. pabaigos, išlaidoms GPM lengvata taikysis, tačiau, jei gyventojas už paslaugas atsiskaitė 2022 m., susigrąžinti GPM už remonto darbus nebegalima“, – pavyzdį pateikia VMI viršininko pavaduotojas Dr. Martynas Endrijaitis.