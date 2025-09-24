Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Bankrutuojanti „Drama Burger“ restoranų valdytoja atleidžia visus darbuotojus

2025-09-24 13:05 / šaltinis: BNS
2025-09-24 13:05

Bankrutuojanti restoranų „Drama Burger“ restoranų valdytoja atleidžia visus 22 darbuotojus.

„Drama Burger“ (Dariaus Petrulaičio nuotr.)

Bankrutuojanti restoranų „Drama Burger“ restoranų valdytoja atleidžia visus 22 darbuotojus.

0

Bendrovė „Septyni mėsainiai“ apie tai pranešė Užimtumo tarnybai.

Kaip BNS nurodė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, darbo neteks devyni padavėjai, penki virėjai, trys maisto ruošėjai, trys pagalbiniai virtuvės darbininkai. Juos numatoma atleisti nuo spalio 8 dienos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus apygardos teismas rugsėjo pradžioje įmonei iškėlė bankroto bylą. Įmonės vadovas Vygantas Makselė teismui nurodė, kad bendrovė yra nemoki bei neketina ir negali atsiskaityti su kreditoriais. Jo duomenimis, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai siekia 324,8 tūkst. eurų.

Teismui jis taip pat nurodė, kad įmonė gauna mažai užsakymų teikti paslaugas, turi finansinių sunkumų, yra nemoki, nors ir vykdo veiklą, tačiau nėra perspektyvų atkurti įprasto darbo ir stabilizuoti padėtį.

Registrų centro duomenimis, pernai įmonės pajamos mažėjo 15,3 proc. iki 1 mln. eurų, įmonė patyrė 426,3 tūkst. eurų nuostolių, kai prieš metus buvo uždirbusi 61,7 tūkst. eurų grynojo pelno.

