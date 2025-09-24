Bankrutuojanti „Drama Burger“ restoranų valdytoja atleidžia visus darbuotojus

Bendrovė „Septyni mėsainiai“ apie tai pranešė Užimtumo tarnybai.
Kaip BNS nurodė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, darbo neteks devyni padavėjai, penki virėjai, trys maisto ruošėjai, trys pagalbiniai virtuvės darbininkai. Juos numatoma atleisti nuo spalio 8 dienos.
Vilniaus apygardos teismas rugsėjo pradžioje įmonei iškėlė bankroto bylą. Įmonės vadovas Vygantas Makselė teismui nurodė, kad bendrovė yra nemoki bei neketina ir negali atsiskaityti su kreditoriais. Jo duomenimis, per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai siekia 324,8 tūkst. eurų.
Teismui jis taip pat nurodė, kad įmonė gauna mažai užsakymų teikti paslaugas, turi finansinių sunkumų, yra nemoki, nors ir vykdo veiklą, tačiau nėra perspektyvų atkurti įprasto darbo ir stabilizuoti padėtį.
Registrų centro duomenimis, pernai įmonės pajamos mažėjo 15,3 proc. iki 1 mln. eurų, įmonė patyrė 426,3 tūkst. eurų nuostolių, kai prieš metus buvo uždirbusi 61,7 tūkst. eurų grynojo pelno.
