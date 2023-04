Bankai dirbs kitaip: kad neliktumėte be pinigų per Velykas, štai ką padarykite

„Luminor“ bankas informuoja, kad daugelyje Europos šalių Didysis penktadienis, balandžio 7 d., yra nedarbo diena, todėl neveiks Europos bankų asociacijos sistema ir nebus vykdomi pervedimai į kitus bankus.

Tiesa, kaip yra rašoma pranešime, pervedimai banko viduje bus vykdomi įprastai:

Balandžio 8 d. (šeštadienį) nedirbs klientų konsultavimo centrai, išskyrus Šiaulių „Akropolio“ ir Vilniaus Paupio. Šiaulių Akropolio klientų konsultavimo centras dirbs nuo 10 iki 21 val., o Vilniaus Paupio – nuo 10 iki 15 val. Skambučių centras dirbs nuo 9 iki 16 val. Pervedimai banko viduje bus vykdomi įprastai.

Balandžio 9–10 d. (sekmadienį ir pirmadienį) nedirbs „Luminor“ skambučių centras. Nebus vykdomi ir pervedimai į kitus bankus, todėl rekomenduojame jais pasirūpinti iš anksto. Pervedimai banko viduje bus vykdomi įprastai. Klientams bus atviras tik Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras, kuris dirbs nuo 10 iki 21 val.

Atkreipiamas dėmesys, kad Didįjį penktadienį bei šv. Velykų savaitgalį momentiniai mokėjimai bus vykdomi įprastai, daugiau apie juos galite skaitykite čia.

„Swedbank“ atstovai taip pat antrina, kad Didysis penktadienis prieš Velykas (2023 m. balandžio 7 d.) bei balandžio 8, 9 ir 10 d. yra ne darbo dienos Europos bankų asociacijos kliringo sistemoje, todėl šiomis dienomis bus vykdomi ne visi tarpbankiniai pervedimai. Tačiau mokėjimai tarp „Swedbank“ sąskaitų vyks įprasta tvarka

Teigiama, kad minėtomis dienomis bus galima atlikti momentinius mokėjimus į sąskaitas, esančias SEB, „Citadele“, „Šiaulių banke“, „Luminor“ ir sąskaitas kitose mokėjimo įstaigose Lietuvoje, kurios yra prisijungusios prie momentinių mokėjimų sistemos.

Be to, paaiškinama, kad momentinis mokėjimas vykdomas, jei mokėjimas pateiktas per „Swedbank“ išmaniąją programėlę arba interneto banke pasirinkus formą „Naujas pervedimas“, o mokėjimo suma neviršija 15 tūkst. eurų. Išsamiau su pervedimų vykdymo sąlygomis galite susipažinti čia.

Tuo metu SEB banko atstovai sako, kad momentinių mokėjimų paslauga bus teikiama tad balandžio 7–10 dienomis klientai galės pervesti lėšas iki 15 tūkst. eurų į daugelį Lietuvos ir užsienio mokėjimo įstaigų, priimančių momentinius mokėjimus. SEPA ir kitų tipų tarpbankiniai mokėjimai bus įvykdyti kitą darbo dieną.

Jei pervedama suma viršija 15 tūkst. eurų, lėšos pervedamos į momentinių mokėjimų nepriimantį banką ar yra kita negu eurais valiuta, pinigai į gavėjo sąskaitą bus įskaityti kitą darbo dieną po švenčių dienos.

Taip pat dar kartą primenama, kada gavėjai sulauks pinigų:

lėšos į sąskaitas SEB banke ir iš jo (jei ir mokėtojas, ir gavėjas yra banko klientai) bus pervedamos kaip įprastai ir įskaitomos iš karto.

lėšas iš kito banko švenčių metu SEB banko klientai galės gauti, jei siuntėjo bankas teikia momentinių mokėjimų paslaugą.

Švenčių dienomis atsiskaityti banko mokėjimo kortelėmis ir pasiimti grynųjų pinigų iš bankomatų bus galima įprasta tvarka.

SEB atstovai klientus ragina nepamiršti, kad švenčių laikotarpiu keičiamas ir banko skyrių darbo laikas:

balandžio 9 d. nedirbs visi SEB banko skyriai, taip pat ir „Akropolio“ skyrius Vilniuje

balandžio 10 d. dirbs vienintelis SEB banko „Akropolio“ skyrius Vilniuje (jis dirbs nuo 10 val. iki 19 val.)

Primenama, kad banko skyriuose aptarnaujame iš anksto užsiregistravusius klientus. Registruotis galite ČIA.

Medicinos bankas taip pat informuoja apie mokėjimų vykdymą šventiniu laikotarpiu:

SEPA momentiniai mokėjimai (SEPA pervedimas, kurio suma neviršija 100 tūkst. eurų, vykdomi tik į tuos bankus ar mokėjimo paslaugų tarpininkus, kurie yra prisijungę prie „Momentinių mokėjimų paslaugos“

(SEPA-INST) schemos) bus vykdomi visomis dienomis nedelsiant, taip pat ir šventinėmis (jei mokėjimai nėra stabdomi patikrinimui prevencijos tikslais). Daugiau nei 70 proc. siunčiamų ar gaunamų mokėjimų „Medicinos banke“ atliekami kaip momentiniai.

Mokėjimų aptarnavimas banko viduje, kai mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Medicinos bankas, vyks tą pačią dieną.

„MoneyGram“ ir RIA perlaidų paslaugos bus teikiamos padalinių darbo metu (visų Medicinos banko padalinių darbo laikus rasite čia).

EUR mokėjimai į kitus bankus pateikti 2023 m. balandžio mėn. 06 d. po 16 val. – balandžio mėn. 10 d. bus vykdomi (lėšos siunčiamos gavėjui bankui) artimiausią darbo dieną - balandžio 11 d.

Kiti tarpbankiniai mokėjimai balandžio 7 d. bus vykdomi kaip priimti artimiausią kitą darbo dieną (balandžio 11 d.).

Šiaulių banko atstovai informuoja, kad kad švenčių dienomis Šiaulių bankas vykdys ne visus tarpbankinius kredito pervedimus. SEPA ir kitų tipų tarpbankiniai kredito pervedimai, pateikti 2023 m. balandžio 6 d. po 16 val., bus vykdomi balandžio 11 d.

Momentinius mokėjimus (maksimali momentinio mokėjimo suma 100 tūkst eurų) bus galima atlikti visomis švenčių dienomis į visų kredito įstaigų, prisijungusių prie momentinių mokėjimų sistemos, sąskaitas.

Be to, banko atstovai įvardija, kaip šeštadienį dalis skyrių dirbs valanda trumpiau, sekmadienį darbuotojų laukia laisva diena, o pirmadienį dirbs tik šie skyriai:

Kauno Akropolio klientų aptarnavimo skyrius (10:00 - 21:00 val.)

Klaipėdos Akropolio klientų aptarnavimo skyrius (10:00 - 21:00 val.)

Šiaulių Akropolio klientų aptarnavimo skyrius (10:00 - 21:00 val.)

Šiaulių Tilžės klientų aptarnavimo skyrius (11:00-19:00 val.)

Šiaulių Saulės klientų aptarnavimo skyrius (12:00-21:00 val.)

Vilniaus Akropolio klientų aptarnavimo skyrius (10:00 - 21:00 val.)

Be to, atkreipiamas dėmesys, kad nuotolinis klientų aptarnavimo centras šventinėmis dienomis nedirbs.